Due bambini, soli, in lacrime, all’interno di un’auto in sosta sotto al sole. Succede a Roma, nei pressi di via del Corso. A trovarli gli agenti del I Gruppo Centro della Polizia Locale di Roma Capitale, intervenuti dopo la segnalazione di un passante, attirato dal pianto dei piccoli. La madre è stata denunciata per abbandono di minori. Giunti sul posto, gli agenti si sono attivati immediatamente per tranquillizzare i bambini che nel frattempo erano riusciti ad abbassare i finestrini.

Dopo vari accertamenti, sono riusciti a rintracciare la madre, che si era allontanata per recarsi in alcuni esercizi commerciali. Considerata la gravità della situazione, la donna è stata accompagnata presso gli uffici del comando per i controlli del caso. Informata l’Autorità Giudiziaria, nonché i servizi sociali, la donna è stata denunciata per abbandono di minori.