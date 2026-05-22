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Cronaca

Roma, mamma lascia i figli piccoli in auto sotto il sole e va a fare shopping: denunciata

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AGF

A dare l'allarme è stato un passante, attirato dal pianto dei piccoli

di Marco Nepi
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Due bambini, soli, in lacrime, all’interno di un’auto in sosta sotto al sole. Succede a Roma, nei pressi di via del Corso. A trovarli gli agenti del I Gruppo Centro della Polizia Locale di Roma Capitale, intervenuti dopo la segnalazione di un passante, attirato dal pianto dei piccoli. La madre è stata denunciata per abbandono di minori. Giunti sul posto, gli agenti si sono attivati immediatamente per tranquillizzare i bambini che nel frattempo erano riusciti ad abbassare i finestrini.

Dopo vari accertamenti, sono riusciti a rintracciare la madre, che si era allontanata per recarsi in alcuni esercizi commerciali. Considerata la gravità della situazione, la donna è stata accompagnata presso gli uffici del comando per i controlli del caso. Informata l’Autorità Giudiziaria, nonché i servizi sociali, la donna è stata denunciata per abbandono di minori.

Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
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