Donnarumma, AD Fs Italiane: “Metà delle nuove nomine dirigenziali è al femminile”

Metà delle nomine dirigenziali effettuate quest’anno dal Gruppo FS ha riguardato donne, un dato in forte crescita rispetto al 26% registrato a gennaio del 2025 e che già era salito al 42% nella sessione successiva, a testimonianza di un percorso concreto e coerente, fondato su valorizzazione delle competenze e attenzione alla qualità della leadership.

Il Gruppo FS conferma il proprio impegno nella valorizzazione del talento e nella costruzione di una leadership sempre più inclusiva, equa e orientata al merito. Infatti, la presenza femminile nei ruoli manageriali del Gruppo ha raggiunto nel 2025 il 33%, confermando l’evoluzione di una cultura aziendale attenta all’inclusione, alla crescita professionale e alla promozione delle diversità come leva strategica di sviluppo.

“Valorizzare il talento femminile nei ruoli di responsabilità non è secondario. È una scelta manageriale e culturale che riguarda la qualità della nostra leadership e la capacità di riconoscere il merito – ha dichiarato l’ Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo FS, Stefano Antonio Donnarumma . Metà delle nuove nomine dirigenziali è al femminile, un risultato concreto dell’impegno del Gruppo nel garantire pari opportunità di emersione del talento in tutte le fasi del percorso professionale, favorendo un accesso equo ai percorsi di carriera, formazione e sviluppo. La trasformazione del Gruppo FS passa certamente dagli investimenti, dalle infrastrutture, dall’innovazione e dalla tecnologia, ma soprattutto dalle persone e dalla capacità di costruire una leadership inclusiva, capace di guidare il cambiamento e affrontare le sfide del futuro”.

La valorizzazione delle competenze e delle unicità rappresenta un elemento centrale nella strategia del Gruppo FS, che prosegue il proprio percorso di trasformazione industriale e organizzativa con l’obiettivo di consolidare un modello di leadership sostenibile e orientato alla creazione di valore per il Paese.