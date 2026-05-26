È bufera su un albergatore toscano che ha confermato la prenotazione a una turista israeliana a patto che quest’ultima prendesse le distanze dalle politiche del governo Netanyahu. La vicenda è stata raccontata da alcuni media israeliani e rilanciata sui social dalla pagina “Noi che amiamo Israele”. Secondo quanto ricostruito, una turista israeliana aveva prenotato su Booking.com un soggiorno in Toscana con la sua famiglia presso l’agriturismo “Le Cantine”. Pietro Del Zanna, gestore della struttura, ha scritto attraverso la piattaforma di non essere “antisemita” specificando, però, di non riuscire “a far finta di niente” rispetto all’offensiva israeliana nella Striscia di Gaza. Motivo per cui, l’albergatore ha chiesto alla turista quale fosse la sua posizione in merito alle politiche intraprese dal governo israeliano guidato da Benjamin Netanyahu. La turista, che si è detta “scioccata” dalla richiesta, ha quindi annullato il viaggio, denunciato online l’accaduto e presentato un reclamo a Booking.com sostenendo di aver subito una discriminazione in quanto israeliana.

Contattato dall’Adnkronos, il titolare della struttura ha confermato l’accaduto respingendo le accuse di antisemitismo: “È spiegato molto semplicemente tutto lì, nel mio messaggio. D’altronde la situazione è quella che è. Lungi da me avere atteggiamenti antisemiti, ma anche far finta di niente, in questa temperie, non mi andava bene”. Nel messaggio, spiega l’albergatore, ha scritto alla cliente “se condivideva l’atteggiamento del proprio governo, sapeva come io la pensavo”. E aggiunge: “Le ho detto semplicemente che, se voleva annullare la prenotazione perché conosceva la mia posizione, non ci sarebbe stata alcuna penale”.

“Lei ha diffuso questo messaggio su Facebook, a destra e a sinistra, sui giornali. Ora mi stanno massacrando, mi stanno boicottando la struttura. Ma sto ricevendo anche molti attestati di solidarietà, fortunatamente anche da ebrei israeliani che non ne possono più di questa situazione” spiega Del Zanna sottolineando di aver mantenuto nel messaggio toni civili: “Ho risposto in modo garbato, spiegando qual è la mia posizione”. Alla domanda se lo rifarebbe, il titolare della struttura risponde senza esitazioni: “Ma certo. Io credo fermamente che non si possa far passare come se niente fosse quello che sta succedendo in Palestina”.

Del Zanna, quindi, rivendica: “Sono un convinto pacifista. Anni fa presentavamo in giro per l’Italia il libro La storia dell’altro, realizzato da un insegnante israeliano e uno palestinese, dove cercavano di raccontare ciascuno la propria storia e, dove non riuscivano a trovare una posizione comune, lasciavano la pagina bianca. Sono per la pace in quell’area. Hanno vinto gli estremismi da una parte e dall’altra. Io però non riesco ad accettare di dover far finta di niente davanti a qualcuno che approva certi metodi. Come immagino ai tempi di Hitler davanti a chi approvava i metodi delle SS”. L’albergatore nega di aver impedito alla turista e alla sua famiglia di soggiornare presso la sua struttura: “Non sono di quelli che dicono ‘boicotto Israele, non viene nessuno’. Io le ho detto come la pensavo, poi decideva lei se venire oppure no”. E aggiunge: “Aveva già prenotato tramite Booking. Siccome era a ridosso dell’arrivo avrebbe dovuto pagare una penale per cancellare. Io le ho detto che, se decideva di annullare, non le avrei fatto pagare nulla. Non le ho detto: ‘Tu non devi venire’”.