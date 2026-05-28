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Cronaca

Guerra in Ucraina: ucciso in combattimento il contractor italiano Alex Pineschi

Immagine di copertina
Alex Pineschi in una foto pubblicata sui suoi profili social. Credit: AP TAC

Il 42enne, originario di La Spezia, è morto lo scorso 23 maggio insieme ad alcuni commilitoni di un'unità di droni

di Marco Nepi
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Un contractor italiano, Alex Pineschi, è rimasto ucciso in Ucraina. La notizia è stata divulgata dall’associazione di volontari Memorial. “Il nostro amato fratello è morto sul campo di battaglia”, ha fatto sapere l’organizzazione, citata dall’agenzia di stampa Ansa. La vittima, originaria di La Spezia, è stata uccisa in combattimento lo scorso 23 maggio insieme ad alcuni commilitoni di un’unità di droni.

Chi era Alex Pineschi
Nato in Liguria, il 42enne Alex Pineschi era stato arruolato nell’Esercito Italiano come soldato del corpo degli Alpini. Nel 2015 era partito come volontario per l’Iraq, combattendo al fianco delle truppe curde dei Peshmerga contro le milizie del sedicente Stato islamico. Fino al 2019, Alex Pineschi aveva anche operato nel Paese arabo in qualità di addestratore e istruttore tattico per le truppe locali.
Una volta tornato dall’Iraq, Alex Pineschi aveva trovato lavoro nella sicurezza privata e in particolare nelle operazioni di vigilanza e anti-pirateria navale. Quindi aveva fondato l’accademia AP TAC Tactical Training, un ente indipendente specializzato in tiro difensivo, tiro dinamico e tecniche di sicurezza personale. Ma con l’aggravarsi della guerra in Ucraina, scatenata nel febbraio 2022 con l’invasione del Paese da parte della Russia, Alex Pineschi aveva scelto di tornare sul campo di battaglia, dopo essersi specializzato nell’uso dei droni.

Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
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