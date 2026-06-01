Trenitalia (Gruppo FS): circa 10 milioni di persone in viaggio nel ponte del 2 giugno

Sono circa dieci milioni le persone che hanno scelto e sceglieranno il treno, mezzo green per eccellenza, per viaggiare durante il ponte del 2 giugno. Trenitalia (Gruppo FS) garantisce un’offerta variegata e all’insegna della sostenibilità.

A trainare le prenotazioni dal 28 maggio al 3 giugno sono le destinazioni balneari della Riviera ligure, sia quella di Ponente sia quella di Levante, con le Cinque Terre, la Versilia e la Riviera romagnola. Forte anche l’interesse verso le mete dell’Adriatico, con le città di Lecce, Foggia, San Benedetto del Tronto e Termoli tra le più richieste. Completano il quadro delle mete più gettonate Trieste e Bolzano.

Per soddisfare le esigenze di mobilità di questo periodo, Trenitalia ha previsto l’impiego di Frecciarossa in composizione doppia e posti aggiuntivi sui treni InterCity per rispondere all’aumento della domanda sulle principali direttrici di viaggio.

FRECCIAROSSA IN COMPOSIZIONE DOPPIA

Elementi centrali dell’offerta di questo ponte sono soluzioni di viaggio potenziate e treni Frecciarossa in doppia composizione, che consentono di incrementare in modo significativo la capacità dei convogli senza modificare l’orario di servizio.

POSTI AGGIUNTIVI SU INTERCITY ED EUROCITY VERSO LA SVIZZERA

Fino al 2 giugno, i treni InterCity e InterCity Notte saranno interessati da una maggiore disponibilità di posti. Continua l’offerta EuroCity da e per la Svizzera, lungo gli assi del Gottardo e del Sempione, con collegamenti verso Zurigo, Basilea, Ginevra e Berna. Gli EuroNight, invece, collegano Roma, Firenze e Bologna con Austria e Germania, raggiungendo Vienna, Salisburgo e Monaco di Baviera.

REGIONALE PER SCOPRIRE L’ITALIA

Con circa 1.700 località raggiunte e la sua rete che attraversa tutte le regioni italiane, il Regionale è una soluzione ideale per visitare l’Italia. Permette di spostarsi facilmente tra città d’arte come Roma, Napoli e Firenze e di scoprire borghi, luoghi di montagna e località di mare.

Si rafforza l’offerta verso località balneari come Civitavecchia, Cefalù, la costa ionica siciliana e la Riviera ligure, con treni diretti dal Piemonte verso Albenga, Savona, Imperia e Ventimiglia.

UN’OFFERTA AL SERVIZIO DELLA MOBILITÀ

Con l’offerta dei collegamenti per il ponte del 2 giugno, Trenitalia e il Gruppo FS Italiane confermano il proprio impegno nel garantire un sistema di mobilità integrato, sostenibile e capace di rispondere alle esigenze di cittadini e turisti in uno dei periodi dell’anno a più alta intensità di spostamenti.