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A che ora è il passaggio delle Frecce Tricolori alla parata del 2 giugno 2026 a Roma: orario

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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A che ora è il passaggio delle Frecce Tricolori alla parata del 2 giugno 2026 a Roma: orario

A che ora è il passaggio delle Frecce Tricolori alla parata del 2 giugno 2026 a Roma? La pattuglia acrobatica italiana, famosa in tutto il mondo, come da tradizione, passerà sull’Altare della Patria intorno alle ore 9-9,15 quando il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà in Piazza Venezia per deporre la corona d’alloro con i tre colori della nostra bandiera. Un altro passaggio sarà effettuato, salvo cambiamenti di programma, al termine della parta che partirà intorno alle 9,45-10 in via dei Fori Imperiali.

Streaming e tv

Abbiamo visto a che ora è previsto il passaggio delle Frecce Tricolori per la festa del 2 giugno 2026, ma dove vederle in diretta tv e live streaming? Per seguire le Frecce Tricolori in diretta televisiva basterà sintonizzarsi su Rai 1. Essendo un evento a carattere nazionale, sarà trasmesso in diretta dalla tv di stato, per cui la Rai. Il TG1 si premurerà di trasmettere in diretta televisiva la parata del 2 giugno 2026 che si svolge come da tradizione a Roma, per cui si collegherà con la capitale a partire dalle 9 a Piazza Venezia. Qui ci sarà la partenza delle Frecce Tricolori e della parata militare. Per seguire la diretta in TV basterà sintonizzarsi sul tasto 1 del telecomando. Chi ha un abbonamento alla pay-tv di Sky può sintonizzarsi sul tasto 101.

Non solo TV. È possibile seguire le Frecce Tricolori anche in live streaming. In che modo? Semplice: siccome la diretta televisiva è a cura di Rai 1, anche il live streaming è disponibile attraverso RaiPlay, la piattaforma gratuita previa registrazione messa a disposizione da Viale Mazzini. Come funziona? Basterà accedere oppure registrarsi se è la prima volta, anche via social come Facebook o Google, dopodiché selezionare il canale in diretta dal menù a tendina che si trova sulla sinistra. RaiPlay è una piattaforma pensata sia via desktop che tramite app.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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