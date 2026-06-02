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Cronaca

2 giugno 2026: supermercati e negozi aperti o chiusi in Italia per la Festa della Repubblica. Info e orari

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di Antonio Scali
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2 giugno 2026: supermercati e negozi aperti o chiusi in Italia per la Festa della Repubblica. Info e orari

Oggi, 2 giugno 2026, in Italia si festeggia la Festa della Repubblica, di cui tra l’altro quest’anno ricorre un importante anniversario, essendo trascorsi esattamente 80 anni. Nel 1946 i nostri concittadini scelsero per la Repubblica al posto della monarchia. Fu anche la prima volta in cui votarono anche le donne. Una giornata di festa nella quale sarà possibile trascorrere momenti in compagnia di amici e parenti. Per questo molti si chiedono se i negozi e i supermercati sono aperti oggi, 2 giugno 2026.

Quest’anno questa importante festività cade di martedì. Per molti sarà dunque l’occasione per organizzare un weekend lungo fuori, magari al mare, visto il bel tempo e i primi caldi di questi giorni. Un possibile ponte – con un solo giorno di ferie – quello per la festa della Repubblica 2026 che di fatto ci proietta verso l’estate ormai alle porte. Per molti supermercati e centri commerciali è un’occasione per promuovere aperture straordinarie, confidando sul fatto che molta gente non lavora e quindi approfitterà per fare shopping. Soprattutto nelle grandi città, dunque, trovare qualcosa aperto il 2 giugno 2026 sarà molto semplice.

Come sempre vi consigliamo di dare un’occhiata al vostro punto vendita di fiducia, magari consultando il sito o le pagine social, per essere sicuri che sia aperto in occasione della Festa della Repubblica. In alcuni casi potrebbe esserci un orario ridotto, vista la giornata festiva, oppure delle chiusure spot di singoli punti vendita soprattutto tra quelli autonomi. Ma trovare un negozio aperto oggi non sarà impossibile, soprattutto al mattino. Tra le catene che hanno dato comunicazioni ufficiali, citiamo Conad che ha diffuso un piano di aperture straordinarie con copertura nazionale: alcuni negozi resteranno aperti per l’intera giornata, altri solo nella fascia mattutina. E ancora diversi punti vendita Esselunga riportano già online l’apertura straordinaria del 2 giugno con orario 8-20. Aperti anche per il 2 giugno gli outlet village.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
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