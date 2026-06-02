Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 08:01
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Cronaca
Cronaca

Parata 2 giugno 2026 a Roma: strade chiuse e deviazioni linee bus

Immagine di copertina
Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Parata 2 giugno 2026 Roma: strade chiuse e deviazioni linee bus

Oggi, martedì 2 giugno 2026, a Roma si svolge la Parata militare per celebrare la Festa della Repubblica, una ricorrenza di fondamentale importanza per il nostro paese poiché si riallaccia al referendum del 1946. In quell’occasione è stata abolita la monarchia per approvare la Repubblica che oggi celebriamo. E la Capitale, oltre a vedere il proprio cielo tinto di verde, rosso e bianco per l’occasione, ospita anche la classica parata che prende vita sui Fori Imperiali. Ma quali sono le strade chiuse e le deviazioni bus in vista della parata del 2 giugno 2026? E le metro chiuse? Scopriamolo insieme.

Strade chiuse

Quali sono le strade chiuse al traffico per la parata del 2 giugno 2026? Per la festa della Repubblica del 2 giugno, sono diverse le modifiche alla viabilità e al trasporto pubblico. Dopo le prove generali di mercoledì 28 maggio, che hanno comportato variazioni nell’area dei Fori Imperiali, sono scattate le prime misure.

Limitazioni alla sosta nelle aree del Circo Massimo, di Caracalla, di piazza Bocca della Verità, di piazza Venezia, di Santi Apostoli e via IV Novembre, di via XXIV Maggio, di via Cavour. I divieti di sosta e fermata sono stati estesi da venerdì 30 maggio al lungotevere Aventino e via delle Terme Deciane, viale Aventino, Clivo dei Publicii. Da sabato 31, anche su viale Gabriele D’Annunzio, corso Vittorio e largo Argentina, i lungotevere dei Fiorentini, Sangallo, dei Tebaldi, dei Vallati, de’ Cenci, degli Alberteschi, dei Pierleoni.

Per quanto riguarda le chiusure, dal pomeriggio di venerdì 30 maggio sono scattate quelle in via dei Cerchi, nell’area tra il Circo Massimo, il lungotevere Aventino e via di Santa Maria in Cosmedin. Da sabato sera, ulteriori chiusure tra Caracalla, via di San Gregorio, viale Aventino, piazza Bocca della Verità e via Petroselli.

Lunedì 2 giugno, dalle ore 5, stop alla circolazione anche nell’area tra piazza Venezia e i Fori Imperiali. Chiusure anche su via del Corso, via del Teatro Marcello e via del Plebiscito. Dalle 7, limitazioni al transito in zona Quirinale.

Deviazioni linee bus

Per quanto riguarda il trasporto pubblico, il 2 giugno modifiche per 34 linee: 3, 8, C3, H, 30, 40, 44, 46 51, 60, 62, 63, 64, 70, 75, 80, 81, 83, 85, 87, 118, 160, 170, 190F, 492, 628, 671, 714, 715, 716, 781, 792, 916F e nMB. Temporaneamente sospesi i capolinea di piazza Venezia e via del Teatro Marcello. Fatta eccezione per le linee 51, 75, 85, 87 e 118, le principali modifiche termineranno alle 14 circa. Dalle prime ore del 2 giugno è stata chiusa la fermata Metro B di Colosseo, riaperta alle 13. Aggiornamenti sul sito di Roma Servizi per la Mobilità.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Cronaca / Parata 2 giugno 2026 a Roma, biglietti: dove acquistarli, le informazioni
Cronaca / 2 giugno 2026: supermercati e negozi aperti o chiusi in Italia per la Festa della Repubblica. Info e orari
Cronaca / A che ora è il passaggio delle Frecce Tricolori alla parata del 2 giugno 2026 a Roma: orario
Ti potrebbe interessare
Cronaca / Parata 2 giugno 2026 a Roma, biglietti: dove acquistarli, le informazioni
Cronaca / 2 giugno 2026: supermercati e negozi aperti o chiusi in Italia per la Festa della Repubblica. Info e orari
Cronaca / A che ora è il passaggio delle Frecce Tricolori alla parata del 2 giugno 2026 a Roma: orario
Cronaca / Parata 2 giugno 2026 a Roma: tutto quello che c’è da sapere
Cronaca / Busitalia (Gruppo FS): in arrivo due nuovi collegamenti dalla Calabria verso Campania e Puglia
Cronaca / Quattro cadaveri carbonizzati trovati in un’auto nel cosentino
Cronaca / Tratto in salvo dopo 12 ore lo speleologo intrappolato in una grotta a 120 metri di profondità
Cronaca / Trenitalia (Gruppo FS): circa 10 milioni di persone in viaggio nel ponte del 2 giugno
Cronaca / Perché le Frecce Tricolori sorvolano Roma oggi, 1 giugno 2026? Il motivo
Cronaca / Guerra in Ucraina: ucciso in combattimento il contractor italiano Alex Pineschi
Ricerca