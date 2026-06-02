Parata 2 giugno 2026 a Roma: strade chiuse e deviazioni linee bus

Parata 2 giugno 2026 Roma: strade chiuse e deviazioni linee bus

Oggi, martedì 2 giugno 2026, a Roma si svolge la Parata militare per celebrare la Festa della Repubblica, una ricorrenza di fondamentale importanza per il nostro paese poiché si riallaccia al referendum del 1946. In quell’occasione è stata abolita la monarchia per approvare la Repubblica che oggi celebriamo. E la Capitale, oltre a vedere il proprio cielo tinto di verde, rosso e bianco per l’occasione, ospita anche la classica parata che prende vita sui Fori Imperiali. Ma quali sono le strade chiuse e le deviazioni bus in vista della parata del 2 giugno 2026? E le metro chiuse? Scopriamolo insieme.

Strade chiuse

Quali sono le strade chiuse al traffico per la parata del 2 giugno 2026? Per la festa della Repubblica del 2 giugno, sono diverse le modifiche alla viabilità e al trasporto pubblico. Dopo le prove generali di mercoledì 28 maggio, che hanno comportato variazioni nell’area dei Fori Imperiali, sono scattate le prime misure.

Limitazioni alla sosta nelle aree del Circo Massimo, di Caracalla, di piazza Bocca della Verità, di piazza Venezia, di Santi Apostoli e via IV Novembre, di via XXIV Maggio, di via Cavour. I divieti di sosta e fermata sono stati estesi da venerdì 30 maggio al lungotevere Aventino e via delle Terme Deciane, viale Aventino, Clivo dei Publicii. Da sabato 31, anche su viale Gabriele D’Annunzio, corso Vittorio e largo Argentina, i lungotevere dei Fiorentini, Sangallo, dei Tebaldi, dei Vallati, de’ Cenci, degli Alberteschi, dei Pierleoni.

Per quanto riguarda le chiusure, dal pomeriggio di venerdì 30 maggio sono scattate quelle in via dei Cerchi, nell’area tra il Circo Massimo, il lungotevere Aventino e via di Santa Maria in Cosmedin. Da sabato sera, ulteriori chiusure tra Caracalla, via di San Gregorio, viale Aventino, piazza Bocca della Verità e via Petroselli.

Lunedì 2 giugno, dalle ore 5, stop alla circolazione anche nell’area tra piazza Venezia e i Fori Imperiali. Chiusure anche su via del Corso, via del Teatro Marcello e via del Plebiscito. Dalle 7, limitazioni al transito in zona Quirinale.

Deviazioni linee bus

Per quanto riguarda il trasporto pubblico, il 2 giugno modifiche per 34 linee: 3, 8, C3, H, 30, 40, 44, 46 51, 60, 62, 63, 64, 70, 75, 80, 81, 83, 85, 87, 118, 160, 170, 190F, 492, 628, 671, 714, 715, 716, 781, 792, 916F e nMB. Temporaneamente sospesi i capolinea di piazza Venezia e via del Teatro Marcello. Fatta eccezione per le linee 51, 75, 85, 87 e 118, le principali modifiche termineranno alle 14 circa. Dalle prime ore del 2 giugno è stata chiusa la fermata Metro B di Colosseo, riaperta alle 13. Aggiornamenti sul sito di Roma Servizi per la Mobilità.