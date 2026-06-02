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Cronaca

Parata 2 giugno 2026 a Roma, biglietti: dove acquistarli, le informazioni

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Parata 2 giugno 2026 a Roma, biglietti: dove acquistarli, le informazioni

PARATA 2 GIUGNO 2026 BIGLIETTI – Oggi, martedì 2 giugno 2026, ai Fori Imperiali di Roma si terrà la parata del 2 giugno a cui presenzierà anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Prima, come da tradizione, il presidente Mattarella celebrerà la Festa della Repubblica recandosi a Piazza Venezia, presso l’Altare della Patria, dove depositerà la corona d’alloro con i colori della nostra bandiera. Poco dopo partirà la parata del 2 giugno, che celebra la scelta degli italiani al referendum del 1946, quando è stata abolita la monarchia. Presenti ovviamente anche le Frecce Tricolori.

Come assistere alla parata del 2 giugno, che nel 2026 si svolge di martedì a Roma? È possibile acquistare dei biglietti per partecipare all’evento e quindi assistere dal vivo alla parata militare sedendo presso le tribune in via dei Fori Imperiali. La prenotazione è possibile fino a esaurimento posti sul sito del Ministero della Difesa e si possono bloccare un massimo di 5 posti a persona. Una tribuna sarà inoltre dedicata a cittadine e cittadini con fragilità o diversamente abili, che potranno essere accompagnati da una persona di fiducia. Le tribune sono scoperte e non è prevista protezione da sole o agenti atmosferici. Maggiori informazioni a questo link.

Streaming e diretta tv

Abbiamo visto i biglietti per la Parata del 2 giugno 2026 a Roma, ma dove vedere l’evento in diretta tv e live streaming? Come già spiegato, gli appuntamenti pubblici da seguire sono al mattino e al pomeriggio. La parata militare come da tradizione sarà trasmessa in diretta dal TG1, quindi su Rai 1, dalle ore 9,45. Per seguirla, sarà necessario sintonizzarsi sul tasto 1 del telecomando. Non solo tv. Sarà possibile seguire il tutto anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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