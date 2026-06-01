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Cronaca

Quattro cadaveri carbonizzati trovati in un’auto nel cosentino

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Repertorio. AGF
di Antonio Scali
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I cadaveri di quattro persone sono stati trovati carbonizzati in un’auto ferma a un distributore di carburante lungo la statale 106 ad Amendolara, sul versante ionico della provincia di Cosenza. Si tratterebbe di quattro migranti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dopo la segnalazione di un’auto in fiamme e nel corso dello spegnimento hanno scoperto i cadaveri. Dalle prime indicazioni non si sarebbe trattato di un incidente.

Sul luogo dell’incidente sta operando la Polizia stradale ma stanno intervenendo anche gli investigatori della Squadra mobile di Cosenza, oltre ai Carabinieri.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
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