Realpolitik: anticipazioni, ospiti e streaming di oggi, 3 giugno 2026

Questa sera, mercoledì 3 giugno 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda RealPolitik, il programma di attualità condotto da Tommaso Labate, noto giornalista del Corriere della Sera e volto familiare di diversi programmi televisivi come opinionista. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Un’intervista al Presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte sarà al centro del nuovo appuntamento di oggi, mercoledì 3 giugno, con “Realpolitik”, condotto da Tommaso Labate in prima serata su Rete 4. Con il commento, tra gli altri, del Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, dell’ex ministro del Lavoro Elsa Fornero e di Angelo Bonelli di AVS un’analisi sull’attuale scenario politico italiano, tra il confronto tra maggioranza e opposizioni sui principali temi economici e sociali e le sfide che attendono il Paese nei prossimi mesi.

Ampio spazio anche al caso Garlasco, dopo gli ultimi sviluppi dell’inchiesta e il deposito delle consulenze della difesa di Andrea Sempio. Come di consueto, il commento sull’attualità politica e culturale di Giampiero Mughini e i sondaggi curati da Alessandra Ghisleri. Tra gli ospiti anche: Veronica Gentili e Massimo Giannini.

Streaming e tv

Dove vedere Realpolitik in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi, mercoledì 3 giugno 2026, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.