Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 19:26
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Ticket to Paradise: tutto quello che c’è da sapere sul film

Immagine di copertina
Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Ticket to Paradise: trama, cast e streaming del film su Canale 5

Questa sera, mercoledì 3 giugno 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Ticket to Paradise, film del 2022 diretto da Ol Parker con George Clooney e Julia Roberts. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Dopo aver scoperto che la figlia, durante il viaggio fatto a Bali con un’amica per festeggiare la laurea, vuole sposare un ragazzo indigeno che ha appena conosciuto, una coppia di divorziati raggiunge l’isola per cercare di impedire un matrimonio così avventato. I due, nonostante siano in pessimi rapporti, collaborano tra loro, fingendo di appoggiare la figlia, ma in realtà si adoperano in ogni modo, persino rubando gli anelli, per boicottare il matrimonio e, al contempo, iniziano a riavvicinarsi, quando il giovane fidanzato della madre, un affascinante pilota francese, si presenta a sorpresa a Bali e le chiede di sposarla. Alla fine i due giovani si sposano con la sincera approvazione dei genitori e rimangono a vivere a Bali. La mamma, il giorno dopo il matrimonio della figlia, rifiuta la proposta di matrimonio del fidanzato. I due ex coniugi, all’inizio della traversata che li sta riportando all’aeroporto per far ritorno negli Stati Uniti, si buttano dal battello per tornare insieme sull’isola.

Ticket to Paradise: il cast

Abbiamo visto la trama di Ticket to Paradise, ma qual è il cast completo del film su Canale 5? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • George Clooney: David Cotton
  • Julia Roberts: Georgia Cotton
  • Kaitlyn Dever: Lily Cotton
  • Maxime Bouttier: Gede
  • Billie Lourd: Wren Butler
  • Lucas Bravo: Paul
  • Genevieve Lemon: Beth Ann
  • Agung Pindha: Wayan
  • Cintya Dharmayanti: Losi
  • Ifa Barry: Suli
  • Arielle Carver-O’Neill: Kimberley
  • Sean Lynch: Rob

Streaming e tv

Dove vedere Ticket to Paradise in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 3 giugno 2026 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Mare fuori 6: le anticipazioni (trama e cast) della sesta puntata
TV / Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 3 giugno 2026 su Rai 3
TV / Realpolitik: tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di oggi
Ti potrebbe interessare
TV / Mare fuori 6: le anticipazioni (trama e cast) della sesta puntata
TV / Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 3 giugno 2026 su Rai 3
TV / Realpolitik: tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di oggi
TV / Chiedimi se sono felice: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Ascolti tv martedì 2 giugno: I volti della Repubblica, Un nuovo inizio, DiMartedì
TV / I volti della Repubblica. 80 anni dal Referendum: tutto quello che c’è da sapere
TV / È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 2 giugno su Rete 4
TV / Un nuovo inizio: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi, 2 giugno
TV / DiMartedì, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera 2 giugno 2026 su La7
TV / Indovina chi viene a cena: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 2 giugno 2026
Ricerca