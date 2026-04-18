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Mine vaganti: tutto quello che c’è da sapere sul film

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Mine vaganti: trama, cast e streaming del film su Rai 2

Questa sera, sabato 18 aprile 2026, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Mine vaganti, film del 2010 diretto da Ferzan Özpetek. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Tommaso Cantone è un giovane che ha lasciato la sua terra d’origine, il Salento, a causa dell’ambiente arretrato e bigotto, e risiede a Roma da diverso tempo, dove ha avuto modo di crearsi una sua indipendenza e vive alla luce del sole la propria omosessualità con il compagno Marco. Dopo parecchio tempo, deciso a rivelare alla propria famiglia il suo orientamento sessuale, ritorna nella sua terra natale, dove viene a confrontarsi con i genitori borghesi e una società diversa. La famiglia Cantone, numerosa e bizzarra, è nota a Lecce come proprietaria di un grande pastificio industriale. Tommaso dovrà fronteggiare la soffocante madre Stefania, il severo padre Vincenzo, la sorella Elena, che aspira a una vita migliore rispetto a quella di casalinga, e il fratello maggiore Antonio, che il padre vorrebbe venisse affiancato da Tommaso nella gestione del pastificio. Del numeroso clan dei Cantone fanno parte anche l’eccentrica zia Luciana e la nonna, imprigionata nel ricordo di un amore perduto, ma con una sua dolente e comprensiva saggezza.

Mine vaganti: il cast

Abbiamo visto la trama di Mine vaganti, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Riccardo Scamarcio: Tommaso Cantone
  • Nicole Grimaudo: Alba Brunetti
  • Lunetta Savino: Stefania Cantone
  • Elena Sofia Ricci: Zia Luciana
  • Ennio Fantastichini: Vincenzo Cantone
  • Ilaria Occhini: Nonna
  • Alessandro Preziosi: Antonio Cantone
  • Bianca Nappi: Elena Cantone
  • Massimiliano Gallo: Salvatore
  • Daniele Pecci: Andrea
  • Carmine Recano: Marco
  • Carolina Crescentini: Nonna da giovane
  • Crescenza Guarnieri: Antonietta
  • Paola Minaccioni: Teresa
  • Gianluca De Marchi: Davide
  • Mauro Bonaffini: Massimiliano
  • Gea Martire: Patrizia
  • Giampaolo Morelli: Vincenzo Mancini
  • Matteo Taranto: Domenico
  • Giorgio Marchesi: Nicola
  • Emanuela Gabrieli: Giovanna

Streaming e tv

Dove vedere Mine vaganti in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 18 aprile 2026 – alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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