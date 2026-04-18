Mine vaganti: tutto quello che c’è da sapere sul film
Mine vaganti: trama, cast e streaming del film su Rai 2
Questa sera, sabato 18 aprile 2026, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Mine vaganti, film del 2010 diretto da Ferzan Özpetek. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.
Trama
Tommaso Cantone è un giovane che ha lasciato la sua terra d’origine, il Salento, a causa dell’ambiente arretrato e bigotto, e risiede a Roma da diverso tempo, dove ha avuto modo di crearsi una sua indipendenza e vive alla luce del sole la propria omosessualità con il compagno Marco. Dopo parecchio tempo, deciso a rivelare alla propria famiglia il suo orientamento sessuale, ritorna nella sua terra natale, dove viene a confrontarsi con i genitori borghesi e una società diversa. La famiglia Cantone, numerosa e bizzarra, è nota a Lecce come proprietaria di un grande pastificio industriale. Tommaso dovrà fronteggiare la soffocante madre Stefania, il severo padre Vincenzo, la sorella Elena, che aspira a una vita migliore rispetto a quella di casalinga, e il fratello maggiore Antonio, che il padre vorrebbe venisse affiancato da Tommaso nella gestione del pastificio. Del numeroso clan dei Cantone fanno parte anche l’eccentrica zia Luciana e la nonna, imprigionata nel ricordo di un amore perduto, ma con una sua dolente e comprensiva saggezza.
Mine vaganti: il cast
Abbiamo visto la trama di Mine vaganti, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:
- Riccardo Scamarcio: Tommaso Cantone
- Nicole Grimaudo: Alba Brunetti
- Lunetta Savino: Stefania Cantone
- Elena Sofia Ricci: Zia Luciana
- Ennio Fantastichini: Vincenzo Cantone
- Ilaria Occhini: Nonna
- Alessandro Preziosi: Antonio Cantone
- Bianca Nappi: Elena Cantone
- Massimiliano Gallo: Salvatore
- Daniele Pecci: Andrea
- Carmine Recano: Marco
- Carolina Crescentini: Nonna da giovane
- Crescenza Guarnieri: Antonietta
- Paola Minaccioni: Teresa
- Gianluca De Marchi: Davide
- Mauro Bonaffini: Massimiliano
- Gea Martire: Patrizia
- Giampaolo Morelli: Vincenzo Mancini
- Matteo Taranto: Domenico
- Giorgio Marchesi: Nicola
- Emanuela Gabrieli: Giovanna
Streaming e tv
Dove vedere Mine vaganti in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 18 aprile 2026 – alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.