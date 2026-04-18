Mine vaganti: trama, cast e streaming del film su Rai 2

Questa sera, sabato 18 aprile 2026, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Mine vaganti, film del 2010 diretto da Ferzan Özpetek. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Tommaso Cantone è un giovane che ha lasciato la sua terra d’origine, il Salento, a causa dell’ambiente arretrato e bigotto, e risiede a Roma da diverso tempo, dove ha avuto modo di crearsi una sua indipendenza e vive alla luce del sole la propria omosessualità con il compagno Marco. Dopo parecchio tempo, deciso a rivelare alla propria famiglia il suo orientamento sessuale, ritorna nella sua terra natale, dove viene a confrontarsi con i genitori borghesi e una società diversa. La famiglia Cantone, numerosa e bizzarra, è nota a Lecce come proprietaria di un grande pastificio industriale. Tommaso dovrà fronteggiare la soffocante madre Stefania, il severo padre Vincenzo, la sorella Elena, che aspira a una vita migliore rispetto a quella di casalinga, e il fratello maggiore Antonio, che il padre vorrebbe venisse affiancato da Tommaso nella gestione del pastificio. Del numeroso clan dei Cantone fanno parte anche l’eccentrica zia Luciana e la nonna, imprigionata nel ricordo di un amore perduto, ma con una sua dolente e comprensiva saggezza.

Mine vaganti: il cast

Abbiamo visto la trama di Mine vaganti, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Riccardo Scamarcio: Tommaso Cantone

Nicole Grimaudo: Alba Brunetti

Lunetta Savino: Stefania Cantone

Elena Sofia Ricci: Zia Luciana

Ennio Fantastichini: Vincenzo Cantone

Ilaria Occhini: Nonna

Alessandro Preziosi: Antonio Cantone

Bianca Nappi: Elena Cantone

Massimiliano Gallo: Salvatore

Daniele Pecci: Andrea

Carmine Recano: Marco

Carolina Crescentini: Nonna da giovane

Crescenza Guarnieri: Antonietta

Paola Minaccioni: Teresa

Gianluca De Marchi: Davide

Mauro Bonaffini: Massimiliano

Gea Martire: Patrizia

Giampaolo Morelli: Vincenzo Mancini

Matteo Taranto: Domenico

Giorgio Marchesi: Nicola

Emanuela Gabrieli: Giovanna

Streaming e tv

Dove vedere Mine vaganti in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 18 aprile 2026 – alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.