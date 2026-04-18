Don Camillo e l’onorevole Peppone: tutto quello che c’è da sapere sul film
Don Camillo e l’onorevole Peppone: trama, cast e streaming del film su Rete 4
Questa sera, sabato 18 aprile 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Don Camillo e l’onorevole Peppone, film del 1955. Si tratta del terzo episodio della celebre saga che vede protagonisti Fernandel e Gino Cervi, il primo diretto da Carmine Gallone (che dirigerà anche il quarto), mentre i due precedenti erano stati diretti da Julien Duvivier. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.
Trama
Siamo nel 1948. Brescello è in fermento. Nella piazza si costruisce un monumento alla Pace, e il Partito Comunista manda in missione alcuni compagni della città per fare propaganda: infatti a breve ci saranno le elezioni politiche, e il sindaco Peppone si candida a deputato. Don Camillo, appena venuto a sapere della notizia, corre a protestare dal Cristo crocifisso, ma poi minimizza, ricordando che prima Peppone deve superare l’esame di quinta elementare. Durante l’esame Peppone viene preso dall’agitazione, ma interviene don Camillo, facendogli superare brillantemente l’esame in cambio di una cospicua contropartita.
Don Camillo e l’onorevole Peppone: il cast del film
Abbiamo visto la trama di Don Camillo e l’onorevole Peppone, ma qual è il cast completo del film su Rete 4? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:
- Fernandel: don Camillo
- Gino Cervi: Peppone
- Claude Sylvain: Clotilde
- Leda Gloria: Maria, moglie di Peppone
- Saro Urzì: il Brusco
- Umberto Spadaro: Bezzi, il contadino
- Marco Tulli: lo Smilzo
- Memmo Carotenuto: lo Spiccio
- Giovanni Onorato: il Lungo
- Carlo Duse: il Bigio
- Aldo Vasco: il mezzadro Tasca
- Guido Celano: il maresciallo
- Luigi Tosi: il Pretore
- Manuel Gary: avv. Cerratini, delegato del PCI
- Mario Siletti: avv. Stiletti, l’esaminatore
- Gaston Rey: Bollini
- Gustavo De Nardo: Filetti
- Stefano Alberici: il figlioletto di Peppone
- André Hildebrand: un membro dell’opposizione
- Renzo Giovampietro: il prigioniero ferito
- Spartaco Pellicciari: un cittadino democristiano
- Giuseppe Vinaver: un avversario politico
- Lamberto Maggiorani: un cittadino democristiano
- Vincent Barbi: membro della giunta comunale
- Enrico Canestrini: un cittadino democristiano
- Giuseppe Varni: un cittadino democristiano
- Eugenio Maggi: un “compagno”
Streaming e tv
Dove vedere Don Camillo e l’onorevole Peppone in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – sabato 18 aprile 2026 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming su Mediaset Infinity.