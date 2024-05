Chi è Mario Merello, il marito di Marcella Bella. Età, anni, carriera, figli, fratello, vita privata

Marcella Bella è una nota cantante, ospite questo pomeriggio a Domenica In per presentare il suo nuovo brano. Ma chi è il marito e qual è la sua vita privata? E i figli? Sappiamo tutti chi è suo fratello, il grande Gianni Bella. Il marito di Marcella Bella si chiama Mario Merello ed è un imprenditore milanese. Classe 1946, i due si sono sposati nel 1989, dopo dieci anni di fidanzamento. Fece molto discutere la notizia del regalo che Merello fece a sua moglie per il suo quarantesimo compleanno: uno yacht.

Marcella Bella e suo marito Mario Merello si sono conosciuti a Madonna di Campiglio. Lui al momento era sposato, ma il loro amore è stato travolgente e ha deciso di lasciare la sua famiglia per la cantante. Marcella Bella è rimasta presto incinta e in tutto hanno avuto tre figli: Giacomo (1980), Carolina (1991) e Tommaso (1992). I primi due figli della coppia hanno 11 anni di differenza, l’ultimo arrivato è invece nato solo un anno dopo l’unica figlia femmina.

“Mio marito era ed è totalmente estraneo al nostro mondo e ha sempre lavorato 12 ore al giorno. È una persona discreta, un po’ ombrosa, affascinante perché non espone troppo”, ha raccontato Marcella Bella. “Con lui ho capito che si diventa ricchi solo lavorando sodo; lui riusciva però a trovare del tempo anche per me che ero e sono il suo grande amore”, ha aggiunto.

“Il nostro è un rapporto ancora vivo. Ci cerchiamo in continuazione. Per esempio io, che sono vulcanica, faccio ancora la gelosa, ci sono i battibecchi. Tra noi c’è sempre quel gioco amoroso, che di solito c’è i primi anni”, ha aggiunto la cantante parlando del marito.