Eurovision 2024, televoto: come si vota per i cantanti in gara

Come si vota per i cantanti in gara all’Eurovision Song Contest 2024? Uno dei momenti più attesi per il pubblico è il quello del televoto. Anche quest’anno sono tre le modalità di voto possibili:

Via SMS: inviando un SMS al numero 475.475.0 + il codice dell’artista da votare da 01 a 26 (con un costo di 0,50 euro ogni voto valido)

Via telefono: chiamando il numero 894.222 + il codice dell’artista che si vuole televotare da 01 a 26 (al costo di 0,51 euro per ogni voto valido)

Via App: anche dall’applicazione ufficiale di Eurovision per iOS e Android sarà possibile esprimere fino a 5 preferenze.

​I cittadini residenti in Italia possono partecipare alle votazioni per la prima semifinale di martedì 7 maggio e a quelle per la serata finale. In questo secondo caso, però, non si potrà dare la propria preferenza alla concorrente italiana, Angelina Mango.

Streaming e tv

Abbiamo visto come si vota per i cantanti dell’Eurovision Song Contest 2024, ma dove vedere l’evento in diretta tv e live streaming? L’evento, come detto, andrà in onda su Rai 2 (le semifinali) e su Rai 1 (la finale) martedì 7 maggio, giovedì 9 maggio e sabato 11 maggio. La messa in onda sarà dalle ore 21 per le semifinali; dalle ore 20,35 per la finale. Al commento Mara Maionchi e Gabriele Corsi. Non solo tv. Sarà possibile seguire il tutto anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi trasmessi dalla Rai tramite la connessione internet su pc, tablet e smartphone.