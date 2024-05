Amici 2024, il serale: televoto, come si vota per i finalisti (numero sms)

AMICI 2024 SERALE TELEVOTO – Come si vota per i finalisti di Amici 2024, il serale che stasera – 18 maggio – si giocano la vittoria finale su Canale 5? In occasione della finalissima, a differenza delle scorse puntate (registrate), il pubblico da casa potrà dire la sua tramite il televoto. Per votare per i propri artisti preferiti ci saranno diversi modi: dall’sms alle app. Vediamo insieme tutte le informazioni.

Il Servizio di televoto è erogato tramite: telefonia mobile dagli operatori “TIM”, “Vodafone”, “WIND3”, “Poste Mobile”, “Iliad”, “Coop”, “HO”, “Kena” e “Very Mobile”; sito web www.wittytv.it, App Mediaset Infinity, App Wittytv e Smart TV abilitate. Il Servizio di televoto è riservato esclusivamente ai soli utenti maggiorenni.

I telespettatori potranno esprimere il proprio voto tra i concorrenti in gara indicando il nome/codice del concorrente/coppia/gruppo prescelto, per quanto riguarda il televoto espresso attraverso sms, o cliccando sull’icona del concorrente/coppia/gruppo, per quanto riguarda il voto espresso attraverso sito web www.wittytv.it, App Mediaset Infinity, App Wittytv, Smart TV e decoder abilitati.

Il Servizio di televoto da telefonia mobile consente a chi invia un SMS verso la numerazione dedicata 477.000.1, di votare uno tra i concorrenti inviando un sms con il nome/codice del concorrente.

Il numero massimo di voti esprimibili dalla medesima utenza sarà pari a 5 (cinque) voti per ogni sessione di voto che si svolge nell’arco di 24 ore, con un limite complessivo di 50 (cinquanta) voti a settimana.

Tutte le utenze che avranno inviato l’SMS considerato voto valido ai sensi del Paragrafo “Voti validi, errori, anomalie” riceveranno un SMS di conferma della validità del voto (al costo di 0,16 Euro IVA inclusa per Wind Tre, Vodafone, Iliad, Postemobile, Coop, HO, Very Mobile; al costo di 0,1613 Euro IVA inclusa per TIM e Kena) che verrà addebitato dall’operatore telefonico sul conto telefonico del proprio cliente, in caso di abbonamento, o scalato dal traffico disponibile, in caso di carta ricaricabile.

Inoltre sarà possibile fruire del servizio di televoto accedendo alla pagina www.wittytv.it e visualizzando, all’interno della home page e del menu ‘televoto’ tutte le possibilità di televoto disponibili. Previa creazione account Wittytv attraverso un processo di registrazione dati utente disponibile su tutti i siti e le applicazioni Wittytv e sull’apposita sezione del sito del programma relativa al televoto, sarà possibile effettuare la propria scelta seguendo la procedura qui descritta:

cliccando sulla sezione “televoto” l’utente aprirà una pagina dedicata e avrà la possibilità di esprimere la propria preferenza, previo inserimento delle proprie credenziali (login), cliccando sul nome o sulla foto del concorrente/coppia/gruppo.

Il numero massimo di voti esprimibili dalla medesima utenza sarà pari a 5 (cinque) voti per ogni sessione di voto che si svolge nell’arco di 24 ore, con un limite complessivo di 50 (cinquanta) voti a settimana.

Sarà possibile fruire del servizio di televoto per la finale di Amici 2024, il serale scaricando gratuitamente l’App Mediaset Infinity per iOS e Android e accedendo alla sezione dedicata. Previa creazione account Mediaset attraverso un processo di registrazione dati utente disponibile su tutti i siti e le applicazioni Mediaset, sarà possibile effettuare la propria scelta seguendo la procedura qui descritta:

cliccando sul pulsante “vota” l’utente aprirà una pagina dedicata e avrà la possibilità di

esprimere la propria preferenza, previo inserimento delle proprie credenziali (login), cliccando

sul nome o sulla foto del concorrente/coppia/gruppo.

Il numero massimo di voti esprimibili dalla medesima utenza sarà pari a 5 (cinque) voti per ogni sessione di voto che si svolge nell’arco di 24 ore, con un limite complessivo di 50 (cinquanta) voti a settimana.

Sarà possibile fruire del servizio di televoto scaricando gratuitamente l’App Wittytv per iOS e Android e accedendo alla sezione dedicata. Il numero massimo di voti esprimibili dalla medesima utenza sarà pari a 5 (cinque) voti per ogni sessione di voto che si svolge nell’arco di 24 ore, con un limite complessivo di 50 (cinquanta) voti a settimana.

Infine sarà possibile fruire del servizio di televoto attraverso Smart TV abilitate e connesse ad Internet (sul sito https://mediasetinfinity.mediaset.it/info/mediaset-play-su-tv-e-decoder sarà pubblicato l’elenco aggiornato dei dispositivi abilitati al servizio di televoto) accedendo alla sezione dedicata.

Il numero massimo di voti esprimibili dalla medesima utenza sarà pari a 5 (cinque) voti per ogni sessione di voto che si svolge nell’arco di 24 ore, con un limite complessivo di 50 (cinquanta) voti a settimana.

Finalisti

Abbiamo visto come si vota (televoto) per la finale di Amici 2024, il serale, ma quali sono gli allievi finalisti di questa edizione? A prendere parte all’ultimo atto del programma saranno i ballerini Marisol e Dustin e i cantanti Holden, Petit, Mida e Sarah.