A che ora inizia Bardot: l’orario d’inizio della serie su Canale 5, durata, quanto dura, quando e a che ora finisce

A che ora inizia e quanto dura Bardot, la nuova serie in onda su Canale 5 dal 17 giugno 2024? Appuntamento in prima serata per tre puntate su Canale 5 ogni lunedì dal 17 giugno alle ore 21.30. La fiction francese è composta in tutto da sei episodi, della durata di 52 minuti. Su Canale 5 la serie andrà in onda divisa in tre serate, con due episodi per serata. I primi due episodi di Bardot andranno in onda lunedì 17 giugno in prima serata su Canale 5. Gli ultimi due il 1 luglio. Ecco la programmazione completa:

Prima puntata: 17 giugno 2024

Seconda puntata: 24 giugno 2024

Terza puntata: 1 luglio 2024

Qual è la durata (quanto dura)? Ognuna delle tre serate in onda su Canale 5 ha una durata di circa due ore e mezza, dalle 21.30 a mezzanotte, pubblicità incluse.

Streaming e tv

Dove vedere in diretta tv e in streaming Bardot? Appuntamento su Canale 5 ogni lunedì dal 17 giugno 2024 per tre serate alle ore 21.30. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.