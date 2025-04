NewsRoom: anticipazioni, ospiti e streaming su Rai 3

Questa sera, venerdì 4 aprile 2025, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda NewsRoom, la docu-serie di Monica Maggioni che intreccia il metodo del lavoro giornalistico con il racconto, il reportage, l’inchiesta, l’analisi dei dati. Sono gli ingredienti di una formula originale nella costruzione e ricchissima nella proposta di contenuti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Cosa può avere in comune un semplice uovo con l’intero pianeta? Perché una malattia che colpisce i pinguini in Africa dovrebbe preoccuparci? Quali sono i segnali della prossima pandemia? E qual è la vera origine del Covid? Interrogativi al centro del nuovo appuntamento con il programma crossmediale di Monica Maggioni, che unisce reportage e tecniche della serialità digitale per analizzare le grandi questioni globali e di attualità.

Si esploreranno le conseguenze profonde dell’interazione tra uomo e natura per capire come mai eventi apparentemente lontani – dalla Cina all’Africa, fino all’America – influenzano da vicino la salute umana. Si parlerà con chi aveva previsto la pandemia con otto anni di anticipo e verranno seguiti gli scienziati che, in ogni angolo del mondo, vanno a caccia di nuovi virus. Si indagherà anche il rapporto tra scienza e politica analizzando l’impatto delle scelte degli Stati Uniti di Trump sugli equilibri globali. Un viaggio che è arrivato fino in Namibia, alla ricerca di risposte su ciò che il futuro potrebbe riservare.

Streaming e tv

Dove vedere NewsRoom in diretta tv e live streaming? La docu-serie va in onda, come detto, stasera – venerdì 4 aprile 2025 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.