Father Stu: trama, cast, storia vera e streaming del film su Rai 2

Questa sera, 4 aprile 2025, alle ore 21.20 su Rai 2 va in onda il film Father Stu, pellicola del 2022, diretta da Rosalind Ross, con protagonisti Mark Wahlberg e Mel Gibson. Vediamo insieme la trama e il cast.

Trama

Il film, tratto da una storia vera, racconta di un pugile amatoriale, Stuart Long (Mark Wahlberg), che a causa di un grave infortunio deve dire addio alla sua carriera sportiva. Determinato a diventare celebre nella vita, l’uomo si trasferisce a Los Angeles in caccia di fama, ma l’unico impiego che trova è quello del commesso in un supermercato. Proprio sul suo nuovo posto di lavoro, Stuart si imbatte in Carmen (Teresa Ruiz), un’insegnante della scuola cattolica domenicale per nulla attratta dall’uomo.

Deciso a conquistarla, Stuart cerca di fare colpo su di lei, iniziando a frequentare sempre più spesso la chiesa, nonostante sia agonistico. Ma un incidente lo porterà a domandarsi se la seconda possibilità che gli è stata data non sia un’opportunità da sfruttare per aiutare chi ha più bisogno… ed è così che diventa un prete cattolico, Padre Stu.

Father Stu: cast

Tanti gli attori noti nel cast di Father Stu, stasera in onda su Rai 2. Ecco il cast completo con gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Mark Wahlberg: Stuart “Stu” Long

Jacki Weaver: Kathleen Long

Mel Gibson: William “Bill” Long

Teresa Ruiz: Carmen

Aaron Moten: Ham

Cody Fern: Jacob

Carlos Leal: padre Garcia

Malcolm McDowell: Monsignore Kelly

Jack Kehler: Curtis

Niko Nicotera: Barfly

Streaming e tv

Dove vedere Father Stu in diretta tv e in streaming? Appuntamento questa sera, 4 aprile 2025, alle ore 21.30 su Rai 2. Anche in streaming e on demand su Rai Play.