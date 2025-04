Tradimento: le anticipazioni (trama e cast) della puntata del 4 aprile

Questa sera, venerdì 4 aprile 2025, alle ore 21.30 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Tradimento, la nuova fiction turca pronta a conquistare il pubblico della generalista Mediaset. Nel cast troviamo volti noti come Aras Aydın di Cherry Season e Özlem Tokaslan di DayDreamer fino İlayda Çevik, interprete di Betul in Terra Amara. Ma quali sono le anticipazioni e la trama della puntata di oggi? Ecco tutte le informazioni.

Anticipazioni e trama

Ilknur si reca nell’albergo dove alloggia Tarik e, gentilmente, gli chiede di perdonare Yesim per il suo brutto carattere ma cerca in lui un po’ comprensione. In particolare, gli chiede di far riavere Oyku a Yesim. Tarik la insulta, le dà della bugiarda e la caccia in malo modo. Mualla, la madre di Behram, arriva a Istanbul per conoscere Oylum.

Behram presenta Oylum a sua madre che, per l’occasione, le regala una collana con un rubino: la sua futura suocera sembra intenzionata a incontrare Guzide, ma Oylum non sa come dire a sua madre del fidanzamento. Selin rivela a Tolga che Oylum aspetta un bambino e lui rimane sconvolto; resasi conto della sua reazione, lei fa una scenata di gelosia e se ne va. Il ragazzo si mette in auto e guida senza meta per scaricare la rabbia ma, a un certo punto, blocca il traffico rimanendo fermo davanti a un semaforo verde e scoppia una rissa. Quando apprende la notizia, Oltan accorre da suo figlio e i due si riconciliano. Mentre Oylum pensa ancora a Tolga e rimpiange la fine del loro rapporto, Behram dice a Mualla e Nazan che Oylum è incinta. Guzide si reca a casa di Sezai per cercare insieme delle prove che possano scagionarlo, ma sarà Numan ad accorgersi di un dettaglio sull’atto di accusa che salverà l’avvocato.

Tarik continua a ricattare Umit, questa volta offrendogli un biglietto di andata e ritorno per andare a trovare la figlia, Deniz, in Svezia. In cambio però, Umit deve portare a casa di Sezai una pistola. Guzide, mentre mette in ordine l’armadio del fratello, trova, in una scatola, una sacca contenente la pistola, i contanti e il biglietto aereo intestato a Umit e chiede al fratello delle spiegazioni. Umit è costretto a raccontare alla sorella la verità e Guzide, per tutta risposta, lo caccia via di casa. Oylum informa Guzide che Behram e la madre vogliono andare a casa loro per chiedere la sua mano, ma Guzide non la prende sul serio. Interviene allora Nazan che convince la sua amica a organizzare questo incontro tra le due famiglie. Ozan e Oylum, mentre aspettano Behram e la sua famiglia, si domandano dove sia finito lo zio.

Cast

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast di Tradimento? Nel cast della nuova fiction turca di Canale 5 ci sono volti noti come Aras Aydın di Cherry Season e Özlem Tokaslan di DayDreamer fino İlayda Çevik, interprete di Betul in Terra Amara. Vediamo insieme gli attori e i personaggi di Tradimento.

Vahide Perçin interpreta la protagonista Güzide Yenersoy, giudice integerrimo e inflessibile, mantiene un atteggiamento fermo e risoluto sia in tribunale sia nella vita privata. Dopo anni di carriera senza compromessi, si trova costretta a rinunciare al suo amato lavoro per salvare la vita di uno dei suoi figli.

Mustafa Uğurlu è Tarık Yenersoy, avvocato di successo e marito di Güzide. Dietro l’apparenza di carismatico professionista, Tarık nasconde loschi affari e oscuri segreti. Yusuf Çim dà il volto a Ozan Yenersoy, giovane ingegnere e figlio di Güzide. Ha ereditato l’avidità dal padre Tarık e questa sua ambizione ne ostacola la carriera.

Feyza Sevil Güngör è Oylum Yenersoy, figlia di Güzide che ha dovuto rinunciare all’amore di Tolga per sposare Behram, condannandosi a un matrimonio infelice. Caner Şahin interpreta Tolga Kaşifoğlu, ragazzo da sempre innamorato dell’amica d’infanzia Oylum. La loro storia è naufragata per orgoglio e pressioni familiari. Il giovane a sposato Selin, migliore amica di Oylum. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.