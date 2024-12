Tradimento: tutto quello che c’è da sapere sulla nuova serie turca su Canale 5. Trama, cast, quante puntate, streaming

Tradimento è la nuova serie turca pronta ad appassionare il pubblico di Canale 5 con la sua trama avvincente. Ormai Mediaset punta molto su queste serie Made in Turchia, e dopo il grande successo di “Terra Amara” e “Endless Love” propone Tradimento. Il titolo originale è Aldatmak e dopo gli ottimi riscontri in patria è pronta a sbarcare in Italia. Nel cast troviamo volti noti come Aras Aydın di Cherry Season e Özlem Tokaslan di DayDreamer fino İlayda Çevik, interprete di Betul in Terra Amara. Vediamo insieme tutte le informazioni.

Trama

Una serie dalla trama avvincente che ruota attorno a una famiglia e a un dramma familiare in cui una lunga scia di segreti e menzogne si intreccia alla vita di ogni personaggio minacciando le relazioni e l’equilibrio di tutti.

Guzide è una rispettata giudice di famiglia dal temperamento forte e determinato, abituata a prendere decisioni difficili tanto nel lavoro quanto nella vita privata. Profondamente legata alla sua famiglia, composta dal marito Tarik (Mustafa Ugurlu) e dai figli Oylum (Feyza Sevil Gungor) e Ozan (Yusuf Cim), tende però a esercitare il potere anche a casa, imponendo a tutti le sue decisioni. Tuttavia, l’ordine e la stabilità che permeano la sua vita verranno sconvolti da un incontro inaspettato, che metterà in discussione le sue convinzioni più profonde e i suoi principi. Infatti, un segreto di lunga data le sconvolgerà l’esistenza costringendola a fare delle scelte che non avrebbe mai voluto fare.

Tradimento: il cast della serie

Nel cast della nuova fiction turca di Canale 5 ci sono volti noti come Aras Aydın di Cherry Season e Özlem Tokaslan di DayDreamer fino İlayda Çevik, interprete di Betul in Terra Amara. Vediamo insieme gli attori e i personaggi di Tradimento.

Vahide Perçin interpreta la protagonista Güzide Yenersoy, giudice integerrimo e inflessibile, mantiene un atteggiamento fermo e risoluto sia in tribunale sia nella vita privata. Dopo anni di carriera senza compromessi, si trova costretta a rinunciare al suo amato lavoro per salvare la vita di uno dei suoi figli.

Mustafa Uğurlu è Tarık Yenersoy, avvocato di successo e marito di Güzide. Dietro l’apparenza di carismatico professionista, Tarık nasconde loschi affari e oscuri segreti. Yusuf Çim dà il volto a Ozan Yenersoy, giovane ingegnere e figlio di Güzide. Ha ereditato l’avidità dal padre Tarık e questa sua ambizione ne ostacola la carriera.

Feyza Sevil Güngör è Oylum Yenersoy, figlia di Güzide che ha dovuto rinunciare all’amore di Tolga per sposare Behram, condannandosi a un matrimonio infelice. Caner Şahin interpreta Tolga Kaşifoğlu, ragazzo da sempre innamorato dell’amica d’infanzia Oylum. La loro storia è naufragata per orgoglio e pressioni familiari. Il giovane a sposato Selin, migliore amica di Oylum.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Tradimento? La nuova serie di Canale 5 si compone di due stagioni, per un totale di 71 puntate di 130 minuti, ed è andata in onda in Turchia dal 22 settembre 2022 al 6 giugno 2024 su ATV. Le puntate italiane saranno ridotte a episodi di 45 minuti ciascuno, per adattarli alla programmazione Mediaset. Appuntamento ogni domenica dal 1 dicembre 2024 in prima serata su Canale 5 dalle 21.30. Per ogni puntata vengono trasmessi quattro episodi.

Streaming e tv

Dove vedere Tradimento in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Canale 5 in prima serata ogni domenica dalle 21.30. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.