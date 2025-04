Ma…diamoci del tu!: lo spettacolo di Enrico Brignano su Rai 2

Questa sera, 15 aprile 2025, su Rai 2 va in onda lo show di Enrico Brignano Ma diamoci del tu, uno spettacolo da non perdere che ci farà sorridere e riflettere, come nello stile del comico romano. Ma vediamo insieme quali sono le anticipazioni.

Anticipazioni

Un viaggio nel tempo, tra delusioni e porte in faccia, storia familiare e tanti aneddoti lo spettacolo di Enrico Brignano, “Ma… diamoci del tu!”, un titolo che vuole essere un invito a raccontarsi mettendosi a nudo. Appuntamento questa sera alle 21.20 su Rai 2. Uno spettacolo di Enrico Brignano, scritto con Emanuela D’Angelo e con la collaborazione ai testi di Alessio Parenti; musiche originali di Andrea Perozzi, una produzione ITV Movie Banijay Company, in collaborazione con Vivo Concerti, direttore di produzione Marida Perrone e Federico Angeli, delegato alla produzione Rai Valeria Destefanis, regia Luigi Antonini.

Streaming e tv

Dove vedere Ma diamoci del tu in diretta tv e streaming? Appuntamento su Rai 2 in prima serata questa sera, 15 aprile 2025, alle ore 21.20. Anche in streaming e on demand su Rai Play.