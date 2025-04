Il Turco: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata

Questa sera, martedì 15 aprile 2025, su Canale 5 va in onda in prima serata Il Turco, la seconda puntata della nuova miniserie con protagonista Can Yaman. Le puntate della miniserie, in cui Yaman recita per la prima volta in lingua inglese, sono in tutto due (da tre episodi ciascuna). Vediamo insieme le anticipazioni.

Trama e anticipazioni

Marco si prepara all’assalto contro i Turchi. Intanto, Balaban, Decebel e Gunther affiancano gli abitanti di Moena aiutandoli a prepararsi alla battaglia e addestrandoli nelle tecniche di combattimento. Quando il nemico attacca, Hasan Balaban va in protezione della sua amata Gloria. Su ordine di Marco, Angelo colpisce a morte Decebel. Il tragico evento sconvolge Balaban e i membri della divisione Artigli. La battaglia finale tra l’esercito di Marco e gli abitanti di Moena è ormai imminente. Molto sofferente per la perdita di Decebal, Balaban si presenta nel campo di Marco alzando bandiera bianca e lo sfida a duello. Ma, sarà Skeletwolf a farsi avanti per combattere contro di lui. Quando Hasan sembra vicino alla sconfitta, tutto cambia. Marco viene acclamato come eroe e annuncia le sue imminenti nozze con Diana. Ma il destino di Gloria è in pericolo; Diana la tiene prigioniera e Balaban studia un piano per liberarla. Il finale drammatico si preannuncia nelle anticipazioni ufficiali: Balaban e Marco danno vita a un duello, ma Marco fa intervenire dei mercenari per dare fuoco alla pira in cui Gloria è legata, che la porta a una morte straziante. Infine, Marco viene catturato e riportato in Turchia, mentre Hasan riconquista il suo onore e la libertà, vivendo avvolto nel mistero.

Il Turco: il cast della serie

Abbiamo visto la trama e le anticipazioni, ma qual è il cast de Il Turco? Protagonista della serie è Can Yaman, uno degli attori più amati. Ne Il Turco – scritto da Kerem Deren e Çişil Hazal Tenim, e diretto da Uluç Bayraktar – , Yaman è affiancato da Greta Ferro, nota per la serie-cult, ideata da Camilla Nesbitt per Taodue-Mediaset Group, Made in Italy: l’attrice impersona Gloria che, incontrato Hasan, sarà coinvolta in un’infuocata storia d’amore, passione, desiderio.

Nel poderoso cast de Il Turco, Will Kemp (Girlfriends’ Guide to Divorce); Kieran O’Reilly (Vikings), David Nykl (Stargate: Atlantis); Slavko Sobin (Django, Everybody Loves Diamonds, Kaos); Magnus Samuelsson (The Last Kingdom). Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.