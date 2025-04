Il Turco: trama, cast, anticipazioni, a che ora, quante puntate e streaming

Dall’8 aprile 2025 su Canale 5 alle ore 21,30 va in onda Il Turco, la nuova serie tv con protagonista Can Yaman. Sei episodi realizzati da Ay Yapim con distribuzione Madd Entertainment. Per ogni serata vengono trasmessi tre episodi. Ma qual è la trama e il cast? Ecco tutte le informazioni.

Trama

Ma di che cosa parla Il Turco? In questa miniserie Can Yaman interpreta Hasan Balaban, un valoroso ufficiale d’élite turco giunto alle porte di Vienna con l’obiettivo di conquistare la capitale del Sacro Romano Impero. È il 1683, Vienna rappresenta il cuore del potere politico, ma la battaglia non regala il risultato sperato. Sconfitto, Hasan viene condannato a morte. Riesce fuggire, sebbene gravemente ferito, e trova riparo a Moena, in Val di Fassa, alle pendici delle Dolomiti.

La prima a soccorrerlo è Gloria (Greta Ferro), una giovane donna tanto bella quanto misteriosa, che si prenderà cura di lui. Sarà lei, infatti, a salvarlo grazie alle sue erbe miracolose. Il primo impatto tra i due non è dei migliori. Lei è guardinga nei confronti dei turchi, che considera dei barbari. Il suo mantra, infatti, è «mai fidarsi di un turco! I turchi sono nostri nemici».

Il Turco: il cast della serie

Protagonista della serie è Can Yaman, uno degli attori più amati. Ne Il Turco – scritto da Kerem Deren e Çişil Hazal Tenim, e diretto da Uluç Bayraktar – , Yaman è affiancato da Greta Ferro, nota per la serie-cult, ideata da Camilla Nesbitt per Taodue-Mediaset Group, Made in Italy: l’attrice impersona Gloria che, incontrato Hasan, sarà coinvolta in un’infuocata storia d’amore, passione, desiderio.

Nel poderoso cast de Il Turco, Will Kemp (Girlfriends’ Guide to Divorce); Kieran O’Reilly (Vikings), David Nykl (Stargate: Atlantis); Slavko Sobin (Django, Everybody Loves Diamonds, Kaos); Magnus Samuelsson (The Last Kingdom). Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Can Yaman è Hasan Balaban;

Greta Ferro è Gloria;

Will Kemp è Marco Benedetti di Vicenza;

Kieran Reylly è Skelettwolf;

Arman Oguz è Decebal;

Magnus Samuelsson è Gunther;

Slavko Sobin è Guido;

Luk Piyes è Yedder;

David Nykl è il principe Francesco di Paolo;

Sai Bennet è Diana;

Hüseyin Avni Danyal è Berzan Bey;

Veronica Ferres è Giovanna;

Madalena Arago è Elda.

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Il Turco? La serie va in onda in prima serata e in prima visione esclusiva su Canale 5 dall’8 aprile 2025. Le puntate della serie tv, in cui Yaman recita per la prima volta in lingua inglese, sono in tutto sei. Di seguito la programmazione completa:

Prima puntata: martedì 8 aprile 2025

Seconda puntata: martedì 15 aprile 2025

Streaming e tv

Dove vedere Il Turco in diretta tv e streaming? La serie va in onda in prima serata alle 21.30 su Canale 5 a partire dall’8 aprile 2025. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.