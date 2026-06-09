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Un nuovo inizio: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi, 9 giugno

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di Antonio Scali
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Un nuovo inizio: trama, cast e streaming della serie tv

Questa sera, martedì 9 giugno 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Un nuovo inizio, la serie tv spagnola con protagonista Megan Montaner, indimenticabile volto di Pepa nella soap spagnola “Il Segreto”. Si tratta di un dramma emotivo ambientato nella Spagna rurale degli Anni 60. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama (anticipazioni)

Justa cerca di riconciliarsi con Manuel, ma lui le chiarisce che la loro storia è finita. Successivamente, Justa si impossessa di una foto compromettente di María e José e la sfrutta per mettere in dubbio la loro reputazione, coinvolgendo Ramón.

Un nuovo inizio: il cast

Abbiamo visto la trama di Un nuovo inizio, ma qual è il cast completo della serie tv? Nella serie recitano Megan Montaner (María Rodríguez), Juanjo Puigcorbé (Ramón Cervantes), Unax Ugalde (Manuel), Carlos Serrano (José Aguilar), Clara Garrido (Claudia Barea), Llorenç González (Gabriel Expósito), Begoña Maestre (Justa Martínez), Inma Pérez-Quirós (Sagrario), Magdalena Tejado (Luisa), Belén Écija (Llanos Herrero), Marc Parejo (Alonso Herrero), José Sospedra (Jorge Orduño), Mateo Medina (Guillermo) e Inma Cuevas (Pepita Trocal).

Streaming e tv

Dove vedere Un nuovo inizio in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda stasera – martedì 9 giugno 2026 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
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