Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 11:44
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Milo Infante si dimette dalla Rai e passa a Mediaset

Immagine di copertina
Credit: AGF

Il giornalista, vicedirettore dell'Approfondimento, deluso dal trattamento ricevuto dalla tv di Stato. Le parole ai telespettatori profumano d'addio

di Giovanni Macchi
Immagine dell'autore

Milo Infante, vicedirettore dell’Approfondimento della Rai e conduttore di Ore 14 su Rai 2, passa a Mediaset, dove per lui sarebbero pronti un programma in prima serata e un ruolo apicale nell’azienda. Lo rivela Davide Maggio, giornalista sempre ben informato sulle vicende del mondo della televisione.

L’indiscrezione sembra trovare conferma nelle parole con cui il giornalista, nella serata di ieri, si è congedato dal pubblico al termine dell’ultima puntata della stagione di Ore 14. “C’è una frase che mi ha sempre accompagnato, io amo molto i libri di Stephen King: ci sono altri mondi al di fuori di questo, e quindi vedremo”, ha detto. “Grazie a tutti, ai nostri ospiti, ai nostri autori, ai collaboratori, al TV2 di Milano che ci ha accolto, ovviamente alla direzione approfondimento, a questa azienda e quello che sarà lo vedremo. Grazie a tutti, davvero di cuore”.

Secondo quanto ricostruito, Infante – 58 anni, in Rai dal 2003 – avrebbe deciso di dimettersi per il trattamento riservato al suo Ore 14 e dalla promessa mancata di affidargli la conduzione de La Vita in Diretta (con l’attuale conduttore Alberto Matano che sarebbe passato a Domenica In).

LEGGI ANCHE: L’ex manager di Chiara Ferragni: “Tutto è cambiato dopo Sanremo. Il video di scuse? Non lo avrei fatto”

Il malumore del giornalista sarebbe coinciso con l’interesse nei suoi confronti da parte di Mediaset, convinta a ingaggiarlo dagli ottimi risultati di audience registrati nell’ultimo anno da Ore 14 (specialmente sull’onda del caso Garlasco).

La mossa conferma la volontà del gruppo televisivo della famiglia Berlusconi di continuare a rafforzare l’area informativa, mentre per la Rai si apre ora un importante “buco” da riempire nella fascia pomeridiana di Rai 2.

“Faremo di tutto per trattenerlo”, è la frase che trapela da Viale Mazzini, secondo Maggio. Ma ormai – a quanto pare – il dado è tratto.

Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Ascolti tv lunedì 8 giugno: Tutti tranne te, Superkaraoke, Le verità nascoste
TV / Super Karaoke: tutto quello che c’è da sapere sul programma
TV / Tutti tranne te: tutto quello che c’è da sapere sul film
Ti potrebbe interessare
TV / Ascolti tv lunedì 8 giugno: Tutti tranne te, Superkaraoke, Le verità nascoste
TV / Super Karaoke: tutto quello che c’è da sapere sul programma
TV / Tutti tranne te: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Hunter’s Prayer – In fuga: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Propaganda live: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, lunedì 8 giugno 2026
TV / The Unknown streaming e diretta tv: dove vedere la quinta puntata
TV / Kill: tutto quello che c’è da sapere sul film su Rai 2
TV / Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 8 giugno 2026
TV / The Unknown: le anticipazioni della quinta puntata
TV / Le verità nascoste: tutto quello che c’è da sapere sul film
Ricerca