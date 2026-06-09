Storie al bivio: anticipazioni e ospiti del programma di Monica Setta su Rai 2 | 9 giugno 2026

Storie al bivio è il programma ormai divenuto cult di Monica Setta che intervista personaggi noti, tra momenti privati, testimonianze, riflessioni e racconti. Lo show torna nella prestigiosa collocazione della prima serata di Rai 2. Vediamo le anticipazioni di questa sera.

Anticipazioni e ospiti

Si apre con l’intervista all’attrice Nancy Brilli – che ripercorre nei dettagli la sua lunga e appassionata ma anche travagliata storia d’amore con il cantautore Ivano Fossati – l’appuntamento con Monica Setta e “Storie al bivio di sera”. Subito dopo, Francesca Pascale rievoca la storia d’amore con Silvio Berlusconi attraverso una serie di racconti inediti. Spazio poi alla politica che lascia il posto al privato con l’intervento del vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. Il segretario della Lega parla per la prima volta del rapporto con la compagna Francesca Verdini e con i due figli.

La serata prosegue con l’intervento musicale delle Appassionante, un trio che unisce la musica pop alla lirica. Nel salotto di Monica è poi la volta di Iva Zanicchi che si offre al pubblico in una versione del tutto inedita attraverso un’intervista incentrata esclusivamente su un bilancio sentimentale. La cantante spiega come ha dovuto lasciare andare dopo una lunga malattia il compagno di una vita Fausto Pinna con il quale ha trascorso quaranta anni insieme. L’artista svela inoltre, per la prima volta, inediti dettagli sul suo legame con Frank Sinatra e sul rapporto con la figlia Michela.

I riflettori si spostano poi su Concita De Gregorio che presenta il suo ultimo libro intitolato “La cura”. Si tratta del racconto della sua esperienza personale con un cancro al seno che l’ha colpita per ben due volte, nel libro la giornalista spiega come si possa sopravvivere a un momento così complicato della propria esistenza aggrappandosi agli abbracci e all’affetto dei propri cari. Si chiude con Roberta Capua, conduttrice molto amata dal pubblico italiano, che parla per la prima volta della recente scomparsa dell’ex marito Stefano Cassoli, padre di suo figlio.

Streaming e tv

Dove vedere Storie al bivio in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Rai 2 questa sera, 9 giugno 2026, alle ore 21.20. Anche in streaming e on demand su Rai Play.