Tutti tranne te: trama, cast e streaming del film su Rai 1

Questa sera, lunedì 8 giugno 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Tutti tranne te (Anyone But You), film del 2023 diretto da Will Gluck, liberamente ispirato alla famosa commedia shakespeariana ambientata a Messina, Molto rumore per nulla. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Mentre cerca di procurarsi la chiave del bagno in un bar, Bea, studentessa di giurisprudenza dell’Università di Boston, incontra Ben, dipendente della Goldman Sachs. I due hanno una connessione immediata e trascorrono la giornata insieme, finendo per addormentarsi sul divano di Ben. Bea se ne va senza svegliarlo la mattina, ma ci ripensa e torna all’appartamento, solo per sentirlo denigrarla mentre parla con il suo amico Pete.

Bea e Ben non si vedono più per sei mesi, e si incrociano quando la sorella di Bea, Halle, inizia a uscire con la sorella di Pete, Claudia. I due sono gelidi l’uno verso l’altro, ciascuno incolpando l’altro per il loro appuntamento finito male. Halle e Claudia in seguito si fidanzano e organizzano un matrimonio a Sydney.

Bea, che ha rotto con il suo fidanzato Jonathan e ha segretamente abbandonato la facoltà di giurisprudenza, è sgomenta nello scoprire che Ben non solo è sul suo stesso volo per l’Australia, ma che nei giorni precedenti il matrimonio entrambi alloggeranno a casa dei genitori di Claudia e Pete. Il disprezzo reciproco di Bea e Ben inizia a frustrare gli altri membri della festa di matrimonio, aggravato dalle apparizioni di Jonathan e dell’ex fidanzata di Ben, Margaret.

Tutti tranne te: il cast

Abbiamo visto la trama di Tutti tranne te, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Sydney Sweeney: Bea Messina

Glen Powell: Ben

Alexandra Shipp: Claudia

GaTa: Pete

Hadley Robinson: Halle

Michelle Hurd: Carol

Dermot Mulroney: Leo

Darren Barnet: Jonathan

Rachel Griffiths: Innie

Bryan Brown: Roger

Charlee Fraser: Margaret

Joe Davidson: Beau

Streaming e tv

Dove vedere Tutti tranne te in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – lunedì 8 giugno 2026 – alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.