DiMartedì: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 9 giugno 2026, su La7

DIMARTEDÌ ANTICIPAZIONI – Questa sera, martedì 9 giugno 2026, torna l’appuntamento con DiMartedì, il talk show di La7 condotto da Giovanni Floris in onda ogni martedì sera in prima serata. Il giornalista, insieme a tanti ospiti e opinionisti, analizzerà i principali temi di attualità politica ed economica: ampio spazio nella puntata di oggi alla campagna elettorale ma senza tralasciare questioni attinenti al costume e alla società. Ecco allora le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 9 giugno 2026, di DiMartedì.

DiMartedì: le anticipazioni della puntata di stasera

Questa sera nello studio di La7 Giovanni Floris si parlerà di politica interna e di quanto avviene all’estero con la guerra. Tra i temi della puntata, il governo Meloni che riduce al minimo gli sconti sulle accise sui carburanti, ma in Medio Oriente tornano missili e raid aerei; focus sui rischi per l’economia italiana e per le tasche di cittadini e imprese a fronte di un’inflazione che continua a crescere. Attenzione anche alle difficoltà per la maggioranza in arrivo dal fronte interno, con la crescita nei sondaggi del partito di ultradestra del generale Vannacci che minaccia di diventare ago della bilancia alle prossime elezioni politiche. Spazio naturalmente anche ai risultati elettorali dopo i ballottaggi in molti capoluoghi di provincia da nord a sud della penisola ed il voto al primo turno in numerosi comuni della Sardegna: un test ritenuto importante da tutte le forze politiche per misurare lo stato di salute delle coalizioni e dei singoli partiti. Infine, come da tradizione a DiMartedì, secondo le anticipazioni, si parlerà anche di altri temi come le pensioni, il fisco, la cultura, l’arte e il costume. Ad interpretare la sigla del programma, Sixteen Tons, la cantautrice Emma Nolde. Immancabili come in ogni puntata i sondaggi. Appuntamento dunque stasera, 9 giugno 2026, in prima serata dalle ore 21,15 su La7. Di seguito tutti gli ospiti di oggi.

Gli ospiti di stasera

Presenti ovviamente Luca e Paolo con la loro copertina. Tra i tanti ospiti del mondo della politica, economia e cultura (in studio e collegamento) vedremo:

Marco Travaglio

Walter Veltroni

Dove vedere in tv e in streaming

Ma dove vedere DiMartedì in tv o in streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i martedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Giovanni Floris in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.