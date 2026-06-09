Ascolti tv lunedì 8 giugno: Tutti tranne te, Superkaraoke, Le verità nascoste

Ascolti tv lunedì 8 giugno 2026: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì 8 giugno2026? Su Rai 1 è andato in onda Tutti tranne te. Su Rai 2 The Unknown. Su Rai 3 Le verità nascoste. Su Rete 4 Quarta Repubblica. Su Canale 5 Superkaraoke. Su Italia 1 Hunter’s Prayer. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv lunedì 8 giugno 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.