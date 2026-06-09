Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 18:30
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Indovina chi viene a cena: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 9 giugno 2026

Immagine di copertina
AGF
di Antonio Scali
Immagine dell'autore

ndovina chi viene a cena: anticipazioni e ospiti oggi, 9 giugno 2026, Rai 3

Questa sera, martedì 9 giugno 2026, alle ore 21,30 su Rai 3 va in onda Indovina chi viene a cena, il programma di inchiesta di Sabrina Giannini incentrato sull’ambiente e sulla sicurezza alimentare. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni sulla puntata di stasera.

Anticipazioni

Avocado, banane, cacao, zucchero: prodotti che si trovano in tutti i supermercati, ma che arrivano dall’altra parte del mondo, da Paesi dove le regole sono meno stringenti che in Europa e dove il costo della manodopera è decisamente più basso. “Tropical Cocktail” è il quinto appuntamento di “Indovina chi viene a cena”. Per scoprire se queste produzioni abbiano un impatto ambientale e umano, Sabrina Giannini e la sua squadra hanno girato il mondo. Con l’obiettivo di documentare cosa si nasconda dietro una tavoletta di cioccolato, il dolce più amato anche dai bambini; se l’avocado sia davvero un super food e se le condizioni nelle piantagioni ivoriane e dominicane siano davvero così diverse da quelle degli agrumeti calabresi. D’altronde tutto torna: anche i pesticidi spruzzati dagli aerei sui bananeti in Ecuador, di cui resta traccia nella polpa delle banane. Il programma di Sabrina Giannini tornerà in autunno per continuare il suo viaggio nella sostenibilità.

Streaming e tv

Dove vedere Indovina chi viene a cena in diretta tv e live streaming? La trasmissione verrà trasmessa, a partire dalle 21,30 stasera – martedì 9 giugno 2026 – su Rai 3. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul terzo canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 103 del vostro telecomando. Ma lo speciale di Sabrina Giannini è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma RaiPlay, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. RaiPlay è completamente gratuita: per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rai 3.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 9 giugno su Rete 4
TV / Un nuovo inizio: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi, 9 giugno
TV / DiMartedì, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera 9 giugno 2026 su La7
Ti potrebbe interessare
TV / È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 9 giugno su Rete 4
TV / Un nuovo inizio: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi, 9 giugno
TV / DiMartedì, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera 9 giugno 2026 su La7
TV / Storie al bivio: anticipazioni e ospiti del programma di Monica Setta su Rai 2
TV / Il matrimonio del mio migliore amico: tutto quello che c’è da sapere sul film su Rai 1
TV / Milo Infante si dimette dalla Rai e passa a Mediaset
TV / Ascolti tv lunedì 8 giugno: Tutti tranne te, Superkaraoke, Le verità nascoste
TV / Super Karaoke: tutto quello che c’è da sapere sul programma
TV / Tutti tranne te: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Hunter’s Prayer – In fuga: tutto quello che c’è da sapere sul film
Ricerca