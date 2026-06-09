ndovina chi viene a cena: anticipazioni e ospiti oggi, 9 giugno 2026, Rai 3

Questa sera, martedì 9 giugno 2026, alle ore 21,30 su Rai 3 va in onda Indovina chi viene a cena, il programma di inchiesta di Sabrina Giannini incentrato sull’ambiente e sulla sicurezza alimentare. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni sulla puntata di stasera.

Anticipazioni

Avocado, banane, cacao, zucchero: prodotti che si trovano in tutti i supermercati, ma che arrivano dall’altra parte del mondo, da Paesi dove le regole sono meno stringenti che in Europa e dove il costo della manodopera è decisamente più basso. “Tropical Cocktail” è il quinto appuntamento di “Indovina chi viene a cena”. Per scoprire se queste produzioni abbiano un impatto ambientale e umano, Sabrina Giannini e la sua squadra hanno girato il mondo. Con l’obiettivo di documentare cosa si nasconda dietro una tavoletta di cioccolato, il dolce più amato anche dai bambini; se l’avocado sia davvero un super food e se le condizioni nelle piantagioni ivoriane e dominicane siano davvero così diverse da quelle degli agrumeti calabresi. D’altronde tutto torna: anche i pesticidi spruzzati dagli aerei sui bananeti in Ecuador, di cui resta traccia nella polpa delle banane. Il programma di Sabrina Giannini tornerà in autunno per continuare il suo viaggio nella sostenibilità.

Streaming e tv

Dove vedere Indovina chi viene a cena in diretta tv e live streaming? La trasmissione verrà trasmessa, a partire dalle 21,30 stasera – martedì 9 giugno 2026 – su Rai 3. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul terzo canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 103 del vostro telecomando. Ma lo speciale di Sabrina Giannini è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma RaiPlay, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. RaiPlay è completamente gratuita: per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rai 3.