Super Karaoke: anticipazioni, ospiti, quante puntate e streaming

Questa sera, lunedì 8 giugno 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Super Karaoke, la nuova edizione dello storico format canoro lanciato da Fiorello negli Anni 90. Da piazza Trento e Trieste a Ferrara Michelle Hunziker conduce due serate in cui le persone del pubblico si esibiscono cantando i brani dei loro artisti preferiti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

C’è una novità rispetto al “Karaoke” di Fiorello: sul palco insieme con i concorrenti cantano anche alcuni grandi nomi della musica italiana come Sal Da Vinci, Serena Brancale, Raf, Noemi, Francesco Renga, Anna Tatangelo, Ivana Spagna e Al Bano. È una gara e il vincitore verrà eletto dagli spettatori presenti in piazza. «Per me è una grande emozione condurre questo programma», ha raccontato entusiasta Michelle a Tv Sorrisi e Canzoni. «Ai concerti canti con l’artista, ma devi sapere le parole. Col karaoke invece il testo scorre e può cantare chiunque, anche le persone da casa che magari in quel momento stanno cucinando… È impossibile resistere!».

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Super Karaoke su Canale 5? In tutto andranno in onda due puntate: la prima lunedì 8 giugno 2026; la seconda e ultima mercoledì 10 giugno 2026.

Streaming e tv

Dove vedere Super Karaoke in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda lunedì 8 e mercoledì 10 giugno 2026 alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.