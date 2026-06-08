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Super Karaoke: tutto quello che c’è da sapere sul programma

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Super Karaoke: anticipazioni, ospiti, quante puntate e streaming

Questa sera, lunedì 8 giugno 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Super Karaoke, la nuova edizione dello storico format canoro lanciato da Fiorello negli Anni 90. Da piazza Trento e Trieste a Ferrara Michelle Hunziker conduce due serate in cui le persone del pubblico si esibiscono cantando i brani dei loro artisti preferiti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

C’è una novità rispetto al “Karaoke” di Fiorello: sul palco insieme con i concorrenti cantano anche alcuni grandi nomi della musica italiana come Sal Da Vinci, Serena Brancale, Raf, Noemi, Francesco Renga, Anna Tatangelo, Ivana Spagna e Al Bano. È una gara e il vincitore verrà eletto dagli spettatori presenti in piazza. «Per me è una grande emozione condurre questo programma», ha raccontato entusiasta Michelle a Tv Sorrisi e Canzoni. «Ai concerti canti con l’artista, ma devi sapere le parole. Col karaoke invece il testo scorre e può cantare chiunque, anche le persone da casa che magari in quel momento stanno cucinando… È impossibile resistere!».

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Super Karaoke su Canale 5? In tutto andranno in onda due puntate: la prima lunedì 8 giugno 2026; la seconda e ultima mercoledì 10 giugno 2026.

Streaming e tv

Dove vedere Super Karaoke in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda lunedì 8 e mercoledì 10 giugno 2026 alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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