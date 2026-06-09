È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata in onda stasera 9 giugno 2026 su Rete 4

Questa sera, martedì 9 giugno 2026, su Rete 4 va in onda È sempre Cartabianca, il programma con Bianca Berlinguer che dà spazio ai principali temi di attualità della settimana: dalla politica alla cronaca, fino alle notizie di società ed economia. In studio per il dibattito giornalisti, opinionisti e politici dei vari schieramenti, per affrontare e analizzare gli argomenti più caldi del momento in Italia e non solo. Vediamo quali sono le anticipazioni e gli ospiti di questa sera, 9 giugno 2026, di È sempre Cartabianca in onda dalle 21,20 su Rete 4.

Anticipazioni e ospiti 9 giugno 2026

La nuova escalation in Medio Oriente sarà al centro del nuovo appuntamento con “È sempre Cartabianca”: dopo che Israele ha lanciato raid aerei contro l’Iran, in risposta ai missili di Teheran, il presidente Donald Trump ha chiesto ai due Paesi di tornare al tavolo delle trattative. A seguire, con l’avvocato Antonio De Rensis, tutti gli aggiornamenti sul caso Garlasco. Tra gli ospiti della serata, Oscar Farinetti, Andrea Scanzi e Mario Sechi.

Cartabianca, dove vederlo in tv e in streaming

Dove vedere in diretta tv e live streaming il programma È sempre Cartabianca? La trasmissione verrà trasmessa, a partire dalle 21,20, stasera – martedì 9 giugno 2026 – su Rete 4. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul quarto canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando. Ma È sempre Cartabianca è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma Mediaset Infinity, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Mediaset Infinity è gratuita.