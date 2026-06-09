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Il matrimonio del mio migliore amico: tutto quello che c’è da sapere sul film su Rai 1

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Screenshoot
di Antonio Scali
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Il matrimonio del mio migliore amico: trama, cast e streaming del film su Rai 1

Questa sera, 9 giugno 2026, alle ore 21.30 su Rai 1 va in onda il film Il matrimonio del mio migliore amico, pellicola del 1997, diretta da P.J. Hogan, con protagonista Julia Roberts.La canzone della colonna sonora di I Say a Little Prayer (For You) è stata reinterpretata dalla cantante Diana King ed ha fortemente caratterizzato il film, rendendola una hit della Billboard Top 100. Ma vediamo insieme tutte le informazioni.

Trama

La protagonista della storia è Julianne Potter (Julia Roberts) la cui vita viene improvvisamente stravolta dalla chiamata dello storico amico Michael O’Neal (Dermont Mulroney). I due, un tempo amanti, avevano stretto un patto: se al compimento dei ventotto anni entrambi fossero stati ancora single, si sarebbero sposati. Ma Michael ha una novità: si è innamorato di Kimberly Wallace (Cameron Diaz) ed ha intenzione di sposarla al più presto.
Rendendosi conto di amare ancora l’amico, Julianne è decisa a sabotare la nuova arrivata e l’occasione le si presenta quando Kimberly le chiede di farle da damigella d’onore. Julianne fa di tutto per mettere in ridicolo la rivale, supplicando il suo capo George Downes (Rupert Everett), che in realtà è omosessuale, di aiutarla a far ingelosire Michael.

Nonostante Julianne non riesca a confessare all’amico i suoi sentimenti, la donna continua il suo folle piano e manda una mail compromettente dal computer del futuro suocero al capo di Micheal. Il piano di Julianne non dà l’esito sperato e, proprio a poche ore dal fatidico sì, la donna si vede costretta a tentare l’ultimo estremo gesto, confessando il suo amore e baciando Micheal. In quel momento sopraggiunge la futura sposa che, assistendo alla scena, scappa via in lacrime.

Inizia un rocambolesco inseguimento durante il quale Julianne capisce di doversi arrendere. Per rimediare ai danni fatti, alla donna non rimane che rintracciare Kimberly e sperare che il suo sentimento per Micheal vada oltre i malintesi degli ultimi giorni.

Il matrimonio del mio migliore amico: il cast del film

Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

  • Julia Roberts è Julianne “Jules” Potter, critica gastronomica, newyorkese, ventisettenne e dal carattere forte e indipendente. Capisce di essere innamorata del suo migliore amico Michael e cerca di riconquistarlo dopo che questi ha deciso di sposare un’altra donna.
  • Dermot Mulroney è Michael O’Neal, giornalista sportivo, migliore amico di Julianne e fidanzato di Kimmy Wallace. Pur essendo molto innamorato di quest’ultima, non nasconde di essere ancora attratto da Julianne, per la quale però ormai prova soltanto una forte amicizia.
  • Cameron Diaz è Kimberly “Kimmy” Wallace, fidanzata aristocratica di Michael, bella, dolce, solare e romantica e ha una guida spericolata. Le manca un anno alla laurea in architettura, ma decide di non concludere gli studi per poter stare con Michael nei suoi numerosi viaggi di lavoro, anche se probabilmente alla fine cambia idea.
  • Rupert Everett è George Downes, amico gay di Jules, editore e comico, che finge di essere il fidanzato di Julianne, per provare a far ingelosire Michael, nonostante non sia d’accordo. Kimmy è una sua grande fan.
  • Philip Bosco è Walter Wallace, marito di Isabelle, padre di Kimmy e futuro suocero di Michael. È un ricco uomo d’affari che possiede la Chicago White Sox, una famosa squadra di baseball.
  • M. Emmet Walsh è Joe O’Neal, padre di Michael e Scotty O’Neal e futuro suocero di Kimmy. Ha suggerito lui Jules come testimone di nozze di Michael, che invece opta per il fratello per Scotty.
  • Rachel Griffiths è Samantha Newhouse, sorella gemella di Mandy ed una delle damigelle d’onore di Kimmy.
  • Carrie Preston è Mandy Newhouse, sorella gemella di Samantha ed una delle damigelle d’onore di Kimmy.
  • Susan Sullivan è Isabelle Wallace, moglie di Walter, madre di Kimmy e futura suocera di Michael.
  • Christopher Masterson è Scotty O’Neal, il figlio più giovane di Joe, fratello minore di Michael e futuro cognato di Kimmy. Farà da testimone di nozze a Michael, anche se il secondo non si fida molto di lui.
  • Paul Giamatti è Richard, un fattorino dell’hotel in cui alloggia Jules a Chicago e con cui condivide una sigaretta mentre la consola in un momento di sconforto.

Streaming e tv

Dove vedere Il matrimonio del mio migliore amico in tv e streaming? Appuntamento questa sera, 9 giugno 2026, alle ore 21.30 su Rai 1. Anche in streaming e on demand su Rai Play.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
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