Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 12 giugno 2026

Questa sera, venerdì 12 giugno 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Al centro della puntata tutti gli aggiornamenti sull’omicidio di Pierina Paganelli, dopo che la Corte d’Assise di Rimini ha assolto Louis Dassilva in primo grado. Il senegalese, in una conferenza stampa con i suoi avvocati ha espresso tutta la sua soddisfazione per la sentenza. E ancora, focus sulle ultime novità del giallo di Garlasco. Il parterre degli ospiti è composto da Carmelo Abbate, Carmen Pugliese, Grazia Longo, Candida Morvillo, Paolo Colonnello, Giuseppe Brindisi, Marco Oliva, Caterina Collovati, Paolo Reale e Massimo Picozzi.

Streaming e tv

Dove vedere Quarto Grado in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – venerdì 12 giugno 2026 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.