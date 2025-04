DiMartedì: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 15 aprile 2025, su La7

DIMARTEDÌ ANTICIPAZIONI – Questa sera, martedì 15 aprile 2025, torna l’appuntamento con DiMartedì, il talk show di La7 condotto da Giovanni Floris in onda ogni martedì sera in prima serata. Il giornalista, insieme a tanti ospiti e opinionisti, analizzerà i principali temi di attualità politica ed economica: ampio spazio nella puntata di oggi alla campagna elettorale ma senza tralasciare questioni attinenti al costume e alla società. Ecco allora le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 15 aprile 2025, di DiMartedì.

DiMartedì: le anticipazioni della puntata di stasera

Questa sera nello studio di La7 Giovanni Floris si parlerà di politica interna e di quanto avviene all’estero con la guerra. Tema del giorno, l’imminente incontro tra la premier Giorgia Meloni e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump confermerà ancora la piena sintonia tra la leader della destra italiana e l’uomo più potente del mondo o dopo gli ultimi attacchi di Trump all’Europa qualcosa cambierà? Gli interessi dell’Italia, quelli dell’Europa, il futuro dei dazi, il possibile impatto sui conti pubblici di un aumento della spesa militare, ma anche i risultati ottenuti finora dall’amministrazione americana sui versanti delle guerre e dell’economia. Attenzione anche a quanto accade nel campo delle opposizioni, tra lacerazioni e tentativi di costruire un’alternativa di governo e, sul fronte economico, alla promozione del rating dell’Italia da parte dell’agenzia Standard & Poor’s in un quadro economico comunque tendente al peggioramento come ammesso dallo stesso ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. Infine, come da tradizione a DiMartedì, secondo le anticipazioni, si parlerà anche di altri temi come le pensioni, il fisco, la cultura, l’arte e il costume. Immancabili come in ogni puntata i sondaggi. Appuntamento dunque stasera, 15 aprile 2025, in prima serata dalle ore 21,15 su La7. Di seguito tutti gli ospiti di oggi.

Gli ospiti di stasera

Presenti ovviamente Luca e Paolo con la loro copertina. Tra i tanti ospiti del mondo della politica, economia e cultura (in studio e collegamento) vedremo:

Ezio Mauro

Alessandro Di Battista

Diego Della Valle

Dove vedere in tv e in streaming

Ma dove vedere DiMartedì in tv o in streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i martedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Giovanni Floris in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.