Un giorno in pretura: anticipazioni e streaming oggi, 15 aprile

Questa sera, martedì 15 aprile 2025, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Un giorno in Pretura, programma tv di genere documentaristico-criminologico ideato da Roberta Petrelluzzi. È la terza trasmissione più longeva della terza rete Rai dopo il TG3 e Geo. La trasmissione è l’evoluzione del programma In pretura, andato in onda sempre su Rai 3 dal 1985 al 1987. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Si apre con l’ultima parte del processo per l’omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolik, il nuovo appuntamento con il programma di Roberta Petrelluzzi, Tommi Liberti e Antonella Nafra. Sul banco degli imputati siede Raul Calderon, accusato dalla ex compagna, Rina Bussone, di essere il killer che ha sparato nell’estate del 2019. Ma riuscirà il racconto della donna a convincere la Corte? Nella seconda parte, spazio al processo per l’omicidio di Daniele De Santis ed Eleonora Manta, la coppia di fidanzati uccisi il 21 settembre del 2020 a Lecce. L’ex coinquilino Antonio De Marco ha confessato. All’apparenza, nessun movente. Un ragazzo solitario, infelice, che non sopportava la felicità dei suoi ex coinquilini. Ma è sufficiente l’invidia a spiegare questo atroce delitto?

Streaming e tv

Dove vedere Un giorno in pretura in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – martedì 15 aprile 2025 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.