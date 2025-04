Licia Ronzulli sbotta durante l’Aria che tira, il programma condotto da David Parenzo in onda su La7 nella mattinata di giovedì 3 aprile. In studio si parlava dei dazi imposti da Donald Trump e della decisione della premier Giorgia Meloni di annullare tutti i suoi impegni per occuparsi della questione quando la vicepresidente del Senato ha iniziato a battibeccare con il deputato del Pd, Marco Furfaro. Poi, dopo aver sbattuto un libro sul tavolo, Licia Ronzulli si è scagliata contro il conduttore David Parenzo, reo, a suo dire, di non aver equilibrato il dibattito: “Ma lei vuole sedersi lì o fare l’arbitro?”.

Bravo Marco #Furfaro che prende a pesci in faccia quella raccattata politica della Ronzulli che fino ad ieri sui social inneggiava alla vittoria di Trump. Cialtroni. pic.twitter.com/Z1HjkfCdpt — Gimmoriso’ (@fawollo13) April 3, 2025 Di recente, la senatrice di Forza Italia si era resa protagonista di una gaffe mentre presiedeva una seduta al Senato. Ronzulli, infatti, non accorgendosi di avere il microfono aperto aveva affermato: “Non me ne frega un ca**o di quello che pensa Renzi”. La vicepresidente del Senato si era poi giustificata affermando di essere stata continuamente attaccata dal leader di Italia Viva che aveva accusato di “tracotanza” “arroganza”.