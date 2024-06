Dawn: trama, cast, quante puntate e streaming

Lunedì 17 e martedì 18 giugno 2024 alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Dawn, i primi due film di una saga che ha conquistato spettatrici e spettatori di tutto il mondo. L’autrice dell’epopea moderna è V.C. Andrews, prolifica scrittrice americana di best seller a metà strada fra il rosa e il dark. Alla regia Lynda-Lisa Hayter. Nel cast: Brec Bassinger, Donna Mills, Jesse Metcalfe e Khobe Clarke. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Si comincia lunedì 17 con “Dawn”: Dawn Longchamp è una ragazza con grande talento per la musica che improvvisamente viene allontanata dai suoi genitori, accusati di averla rapita da piccola. La sua nuova famiglia è molto ricca e l’accoglie solo per cominciare a bistrattarla. Qualcosa non torna: la ragazza dovrà darsi da fare per scoprire la verità, e tornare alla sua vita di prima. Martedì 18, in prima serata, si continua con “Dawn – Segreti sepolti”: Dawn è a New York, dove potrà studiare canto. Jimmy, che per tanti anni l’aveva considerata sua sorella, da quando ha scoperto che non lo è si è innamorato di lei. E di mezzo c’è anche un insegnante molto affascinante.

Dawn: il cast

Abbiamo visto la trama di Dawn, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Brec Bassinger (Dawn Longchamp)

Khobe Clarke (Jimmy Longchamp)

Donna Mills (Lillian Cutler)

Elyse Maloway (Clara Jean Cutler)

Dane Schioler (Philip Cutler)

Jason Cermak (Randolph Cutler)

Miranda Frigon (Laura Jean Cutler)

Liz Wallace (Sissy)

Jesse Metcalfe (Ormand Longchamp)

Tanja Dixon-Warren (Mrs. Boston)

Helena Marie (Sally Longchamp)

Mackenzie Morrow (Louise)

Quante puntate

Ma quante puntate andranno in onda di Dawn su Rai 2? Non si tratta di vere e proprie puntate, ma singoli film che formano una vera e propria saga. Il primo verrà trasmesso lunedì 17; il secondo martedì 18; il terzo lunedì 24 giugno; il quarto e ultimo lunedì 1 luglio.

Streaming e tv

Dove vedere Dawn in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda lunedì 17 e martedì 18 giugno 2024 alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.