Twilight: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Stasera, lunedì 17 giugno 2024, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Twilight, film del 2008 diretto da Catherine Hardwicke e sceneggiato da Melissa Rosenberg, adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo del 2005 di Stephenie Meyer. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Bella Swan è una ragazza di diciassette anni che si trasferisce dalla calda città di Phoenix alla piccola e piovosa cittadina di Forks, nello Stato di Washington, per vivere assieme al padre e per lasciare che la madre segua il suo nuovo compagno, un giocatore di baseball di serie B, nelle trasferte. Bella tutto immagina tranne che la sua vita stia per prendere una svolta inaspettata e mortalmente pericolosa.

A scuola, tutti sono contenti dell’arrivo della nuova studentessa e molti ragazzi cominciano a farle la corte. Nel frattempo, Bella stringe amicizia con due coetanee, Jessica Stanley e Angela Weber.

Durante il primo giorno di scuola, Bella rimane incuriosita da un gruppo di fratelli e sorelle, i Cullen (Rosalie, Jasper, Edward, Emmett ed Alice), che siedono sempre in disparte e che attirano l’attenzione di tutti, essendo di bellissimo aspetto. Bella è attratta dal più giovane e il più affascinante dei fratelli, Edward Cullen.

Qualcosa, in Bella, costringe inizialmente Edward a starle lontano e in seguito ad avvicinarla. Inizia così, tra i due, una sospettosa amicizia che ben presto si trasforma in un’attrazione travolgente e irresistibile. Durante una gita in spiaggia, Bella parla con il suo amico d’infanzia, Jacob Black, venendo a conoscenza di un’antica leggenda: l’esistenza di licantropi e vampiri, nemici da secoli.

Twilight: il cast

Abbiamo visto la trama di Twilight, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Kristen Stewart: Isabella “Bella” Swan

Robert Pattinson: Edward Cullen

Peter Facinelli: Carlisle Cullen

Elizabeth Reaser: Esme Cullen

Ashley Greene: Alice Cullen

Billy Burke: Charlie Swan

Taylor Lautner: Jacob Black

Jackson Rathbone: Jasper Hale

Nikki Reed: Rosalie Hale

Kellan Lutz: Emmett Cullen

Cam Gigandet: James

Edi Gathegi: Laurent

Rachelle Lefèvre: Victoria

Gregory Tyree Boyce: Tyler Crowley

Streaming e tv

Dove vedere Twilight in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – lunedì 17 giugno 2024 – alle ore 21,20 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.