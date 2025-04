Tutto quello che ho: il cast (attori) completo della serie tv su Canale 5

Qual è il cast (attori) di Tutto quello che ho, la serie tv in onda su Canale 5 dal 9 aprile 2025? La protagonista è Vanessa Incontrada, che interpreta Lavinia Santovito, un avvocato di successo. Capace di conciliare lavoro e famiglia, è una moglie premurosa e un’attenta madre di due figli. Marco Bonini è Matteo Santovito, un poliziotto sposato con Lavinia. Già protagonista di film e serie tv, in questa fiction interpreta un uomo buono, sempre disponibile ad aiutare e ascoltare gli altri. Camilla è interpretata dalla giovane attrice Margherita Attorre, mentre Roberto, il fratello minore di Camilla, è interpretato da Edoardo Miulli.

Ibrahima Gueye interpreta Kevin, ragazzo di origini nigeriane segnato dall’incontro con Camilla. Osas Imafidon è Fatimah, la madre di Kevin. Alex Lorenzin veste i panni di Flavio Costa, collega nello studio legale, molto vicino a Lavinia. Alessia Giuliani è Claudia, collega di Matteo e grande amica di tutta la famiglia Santovito. Antonella Attili è Vittoria Cassarà, la PM che si occupa delle indagini sulla scomparsa di Camilla. Gianfranco Gallo è Ascenzio, il compagno di cella di Kevin. Ricapitolando:

Vanessa Incontrada: Lavinia Santovito

Marco Bonini: Matteo Santovito

Margherita Attorre: Camilla

Edoardo Miulli: Roberto

Ibrahima Gueye: Kevin

Osas Imafidon: Fatimah

Alex Lorenzin: Flavio Costa

Alessia Giuliani: Claudia

Antonella Attili: Vittoria Cassarà

Gianfranco Gallo: Ascenzio

Location

Abbiamo visto il cast (attori) di Tutto quello che ho, ma dove è stata girata (location) la fiction? La serie tv è stata girata in larga parte a Livorno con le macchine da presa protagoniste in Venezia, Scoglio della Regina (trasformato per l’occasione nella sede della polizia) e in zona Garibaldi.