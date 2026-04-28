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Romina Power a Belve: “Sento che mia figlia Ylenia è da qualche parte, nessuno mi ha mai detto che lei non c’è più” | VIDEO

Immagine di copertina
Credit: AGF

La cantante è tra gli ospiti del programma di Francesca Fagnani

di Niccolò Di Francesco
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Dalla scomparsa della figlia Ylenia alla rottura con Al Bano: Romina Power è tra gli ospiti di Belve, il programma di Francesca Fagnani in onda su Rai 2 nella prima serata di martedì 28 aprile. Parlando della scomparsa della figlia, la cantante ha spiegato come quella tragedia abbia provocato la rottura con il marito: “Quando pensi di avere un pilastro vicino e di colpo arriva il momento in cui vuoi appoggiarti e non c’è niente, non c’è un sostegno, allora le cose cambiano”. Come già fatto in altre occasioni, Romina Power continua a pensare che Ylenia sia viva: “Parlo sempre di lei perché so che è da qualche parte. Lo sento, ho dei sogni e ho anche parlato con persone che hanno poteri soprannaturali. Nessuno mi ha mai detto che lei non c’è più”.

L’interprete, poi, ripercorre la sua carriera parlando anche di alcune pellicole erotiche girate quando era ancora minorenne: “Ne avrei fatto volentieri a meno, avrei voluto fare Romeo e Giulietta. Quella Romina mi fa una grande tenerezza”. E alla domanda sul consenso della madre per girare quelle scene, l’attrice risponde secca: “All’epoca lei non lavorava”. Romina parla anche del suo rapporto con gli stupefacenti, rivelando di aver provato anche LSD: “Ho pochi ricordi, è una cosa che cancella la memoria”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
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