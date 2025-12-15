Ospite di Verissimo, Romina Power ha ripercorso la sua vita e la sua carriera parlando, tra le altre cose, dell’ex marito Al Bano e della figlia Ylenia, misteriosamente scomparsa nel 1994 a New Orleans. La cantante e attrice, che ha scritto un libro dal titolo Pensieri profondamente semplici, ha dichiarato che l’amore non si cancella: “Non si smette mai di amare la persona che si è amato, soprattutto quando conosci l’altra persona da bambina”. Quindi su Al Bano ha affermato: “Lo amo ancora, come amo tutti i miei ex”. La showgirl ha raccontato di quando lui le suggerì un ritocchino: “Gli ho detto che non avevo tempo… chissà se lo ha fatto lui qualche ritocchino… al cervello”. E sulla loro separazione rivela: “Hanno scritto di tutto. Non è stata una canna a farci allontanare. La separazione l’ho voluta io perché la convivenza era impossibile. Non stavo bene con il mio compagno, ma neanche con me stessa. I rapporti sono buonissimi, non lo vedo mai”.

Romina Power, poi, ha parlato della figlia Ylenia: “Non è morta, era un essere di luce”. Un dolore che non si può cancellare: “Ti lascia vuota, ti assale all’improvviso, ad ondate, e poi ti lascia nel vuoto”. La cantante descrive la figlia come una ragazza libera: “Non si rendeva conto della sua bellezza. Mi diceva: ‘Tu non stai vivendo, i tuoi occhi sono spenti'”. Secondo Romina Power le indagini sulla scomparsa della giovane “non sono state fatte bene. La polizia ci ha raccontato la qualunque pur di farci andare via”. La cantante non si è mai arresa ed è tornata più volte a New Orleans, una città che definisce “negativamente misteriosa”.

Poi dice la sua su ciò che può essere accaduto alla figlia: “Penso che sia stata rapita, ingannata, finita in una situazione più grande di lei dalla quale non è riuscita a uscire”. Sulla scomparsa di Ylenia, lei e Al Bano la pensano in modo diverso: “Lui ha creduto alla polizia, ma di questo ne devi parlare con lui”. E rivela che tra le persone che le sono state più vicina c’è Sophia Loren: “Mi ha chiamata e mi è stata di conforto. Da mamma a mamma, abbiamo pianto insieme”.