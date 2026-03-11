Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 12:35
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Gossip
Gossip

Chi è l’imprenditore colombiano Josè Hernandez, il nuovo fidanzato di Chiara Ferragni

Immagine di copertina
Credit: AGF

Manager di origini colombiane, lavorerebbe per una multinazionale nel settore degli pneumatici

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Josè Hernandez è il nuovo fidanzato di Chiara Ferragni: lo rivela il settimanale Chi, che pubblica le foto della coppia mentre passeggia in un parco di Milano. Ma chi è il nuovo compagno dell’influencer? Su di lui non si hanno molte informazioni. Manager di origini colombiane, lavorerebbe per una multinazionale nel settore degli pneumatici. Secondo le poche notizie disponibili, l’imprenditore, dopo gli studi in Ingegneria gestionale all’Universidad del Norte, in Colombia, si sarebbe trasferito in Italia per conseguire un Master al Politecnico di Milano. Nel nostro Paese avrebbe iniziato la sua carriera da manager lavorando per diverse aziende, tra cui la Pirelli. Oggi, Josè Hernandez lavorerebbe come Global Business Manager in Yokohama TWS.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da 𝑪𝒉𝒊 (@chimagazineit)

Secondo quanto scrive il settimanale Chi, il primo incontro tra l’influencer e l’imprenditore colombiano sarebbe avvenuto durante le ultime vacanze di Natale, quando Chiara Ferragni era partita per il Sudamerica insieme alla sorella Valentina e ad alcuni amici. La scintilla sarebbe scattata a Cartagena, in Colombia per l’appunto, con la frequentazione che poi sarebbe proseguita. L’imprenditrice digitale, quindi, sembrerebbe aver ritrovato l’amore dopo il divorzio da Fedez e la fine della relazione con Giovanni Tronchetti Provera, il quale, secondo quanto rivelato da alcuni giornali, avrebbe interrotto la frequentazione con l’influencer per ritornare con la sua ex moglie nonché madre dei suoi figli, Nicole Moellhausen.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Gossip / Chiara Ferragni ha un nuovo fidanzato: "Si sono conosciuti in Colombia"
Gossip / Elodie bacia Franceska Nuredini. Chi è la ballerina: età, vita privata e carriera
Gossip / Sanremo 2026, il fuorionda di Carlo Conti diventa virale: “Che figura, che figura…”
Ti potrebbe interessare
Gossip / Chiara Ferragni ha un nuovo fidanzato: "Si sono conosciuti in Colombia"
Gossip / Elodie bacia Franceska Nuredini. Chi è la ballerina: età, vita privata e carriera
Gossip / Sanremo 2026, il fuorionda di Carlo Conti diventa virale: “Che figura, che figura…”
Gossip / Sal Da Vinci, la vita privata: la storia d’amore con la moglie Paola, chi è e cosa fa la figlia Annachiara
Gossip / Tra Elettra Lamborghini e i "festini bilaterali" spunta Fabrizio Corona
Gossip / Pilar Fogliati conferma la relazione con il dirigente sportivo Paratici: "È una persona speciale"
Gossip / Chi è e cosa fa Francesca Vaccaro, moglie di Carlo Conti
Gossip / Elodie e Marracash, riavvicinamento in corso: "Lui è entusiasta di lei e Franceska"
Gossip / Chi è la fidanzata (famosa) di Herbert Ballerina
Gossip / Lucio Corsi ha una fidanzata: è la modella Cloe Simoncioni
Ricerca