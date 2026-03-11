Chi è l’imprenditore colombiano Josè Hernandez, il nuovo fidanzato di Chiara Ferragni

Josè Hernandez è il nuovo fidanzato di Chiara Ferragni: lo rivela il settimanale Chi, che pubblica le foto della coppia mentre passeggia in un parco di Milano. Ma chi è il nuovo compagno dell’influencer? Su di lui non si hanno molte informazioni. Manager di origini colombiane, lavorerebbe per una multinazionale nel settore degli pneumatici. Secondo le poche notizie disponibili, l’imprenditore, dopo gli studi in Ingegneria gestionale all’Universidad del Norte, in Colombia, si sarebbe trasferito in Italia per conseguire un Master al Politecnico di Milano. Nel nostro Paese avrebbe iniziato la sua carriera da manager lavorando per diverse aziende, tra cui la Pirelli. Oggi, Josè Hernandez lavorerebbe come Global Business Manager in Yokohama TWS.

Secondo quanto scrive il settimanale Chi, il primo incontro tra l’influencer e l’imprenditore colombiano sarebbe avvenuto durante le ultime vacanze di Natale, quando Chiara Ferragni era partita per il Sudamerica insieme alla sorella Valentina e ad alcuni amici. La scintilla sarebbe scattata a Cartagena, in Colombia per l’appunto, con la frequentazione che poi sarebbe proseguita. L’imprenditrice digitale, quindi, sembrerebbe aver ritrovato l’amore dopo il divorzio da Fedez e la fine della relazione con Giovanni Tronchetti Provera, il quale, secondo quanto rivelato da alcuni giornali, avrebbe interrotto la frequentazione con l’influencer per ritornare con la sua ex moglie nonché madre dei suoi figli, Nicole Moellhausen.