Chiara Ferragni e Fedez hanno ufficialmente divorziato: tuttavia l’iter che ha portato alla separazione tra l’influencer e il cantante non è stato così semplice e pacifico come raccontato dai giornali. A precisarlo è Daniela Missaglia, la legale che ha assistito l’imprenditrice digitale nella causa di divorzio. Nelle scorse ore, infatti, erano emersi alcuni dettagli riguardo la separazione dei Ferragnez: tra questi il fatto che non vi sarebbe stato alcun assegno di mantenimento da parte di Fedez che, invece, si occuperà interamente delle spese mediche e scolastiche dei figli Leone e Vittoria.

“L’accordo in questione è stato il risultato di una responsabile rinuncia della signora Ferragni a pretendere dal marito un assegno per il mantenimento di Leone e Vittoria, collocati in via prevalente presso di lei, per evitare una deriva giudiziaria che avrebbe recato nocumento ai figli minori” ha dichiarato l’avvocata in una nota. Missaglia ha poi aggiunto: “Le condizioni di divorzio sono in ogni caso più complesse di come sintetizzate dagli organi di stampa sicché le notizie riportate, oltre che a violare la privacy della mia assistita, appaiono frutto di semplificazioni che riassumono solo parzialmente la realtà delle intese raggiunte”.