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Gossip

Fedez papà per la terza volta: il rapper conferma la gravidanza della compagna Giulia Honegger

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La coppia ha ufficializzato la gravidanza con una foto sui social

di Niccolò Di Francesco
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Fedez sarà papà per la terza volta: il rapper, infatti, ha confermato la gravidanza della compagna Giulia Honegger con una foto sui social. Il cantante ha postato tra le stories Instagram un’immagine che immortala la fidanzata con in mostra il pancino. Nella foto, poi, appare un cuore bianco segno che forse la coppia non è ancora a conoscenza del sesso del nascituro. Già da alcuni mesi si vociferava di una possibile gravidanza della stilista. A lanciare l’indiscrezione era stata l’esperta di gossip Deinaira Marzano mentre la rivista DiLei aveva parlato addirittura del sesso del bambino affermando che si sarebbe trattato di un maschietto.

Giulia Honegger incinta

Fedez è già papà di due bambini, Leone e Vittoria, avuti dalla ormai ex moglie Chiara Ferragni. La relazione tra il cantante e Giulia Honegger è stata ufficializzata proprio dopo il divorzio di Fedez da Chiara Ferragni: il rapper, infatti, aveva ufficializzato la relazione lo scorso luglio pubblicando alcune foto sui social. Anche se i due erano già stati “pizzicati” dal settimanale Chi mentre si scambiavano effusioni in Sardegna. “Tante prima di lei hanno provato a capirlo, a portare avanti una relazione. Ma mai, a parte la Ferragni, a scontrarsi, a cercare di cambiarlo. Perché è Fedez il centro di gravità. Parte tutto da lui, ed è sempre lui a decidere quando voltare la pagina del suo libro” aveva scritto il magazine pubblicando gli scatti dei due. Originaria di Milano, Giulia Honegger lavora come stilista ed ha fondato anche un suo brand, Ayme.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
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