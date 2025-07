Fedez ufficializza la relazione con Giulia Honegger: prime foto di coppia sui social

Fedez e Giulia Honegger sono una coppia: è stato lo stesso rapper a ufficializzare la relazione tra i due pubblicando le prime foto insieme sui social. Il cantante, che si trova in vacanza in Sardegna, ha infatti ha postato tra le stories del suo profilo Instagram una selfie con la ragazza e un’altra istantanea in cui Giulia Honegger, pur non vedendosi il volto, è seduta accanto a lui sul divano. Il cantante, fresco di divorzio ufficiale da Chiara Ferragni, dopo tante voci e indiscrezioni, quindi, ha ritrovato l’amore. La relazione, in realtà, era già stata anticipata dal settimanale Chi, che ha aveva pubblicato una serie di scatti che mostravano i due mentre si scambiavano effusioni al mare.

“Tante prima di lei hanno provato a capirlo, a portare avanti una relazione. Ma mai, a parte la Ferragni, a scontrarsi, a cercare di cambiarlo. Perché è Fedez il centro di gravità. Parte tutto da lui, ed è sempre lui a decidere quando voltare la pagina del suo libro” scriveva il settimanale di cronaca rosa nel pubblicare gli scatti. Ma chi è Giulia Honegger? Su di lei non si hanno molte informazioni. Originaria di Milano, lavora come stilista ed ha fondato anche un suo brand, Ayme.