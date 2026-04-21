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Brigitte Nielsen a Belve: “Sylvester Stallone mi ha distrutto la carriera. A letto? Era un coniglio” | VIDEO

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Credit: AGF

Ospite di Francesca Fagnani, l'attrice e modella ha attaccato duramente l'ex marito

di Niccolò Di Francesco
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Tra le ospiti di Belve, il programma di Francesca Fagnani in onda su Rai 2 nella prima serata di martedì 21 aprile, c’è anche Brigitte Nielsen. L’attrice e modella, tra le altre cose, ha attaccato duramente il suo ex marito Sylvester Stallone, con il quale è stata sposata per due anni. “Qualcosa è cambiato la stessa notte del matrimonio. Terribile, una cosa che non dimenticherò mai. Una tragedia la vita che stava per iniziare. Era molto cattivo, psicologicamente e fisicamente. Era ossessivo. Mi sentivo in pericolo, non andava bene. Mi ha distrutto la carriera da quando sono andata via da lui. Mi ha fatto entrare nella black list di Hollywood. Non poteva credere che qualcuno lo lasciasse”. Poi la frecciatina: “A letto? Più che uno stallone, era un coniglio”. Brigitte Nielsen, poi, ha rivelato di non poter rivelare molto perché ha firmato un contratto: “Sono come la bomba atomica perché so tutto. Ma ho firmato un contratto”.

La modella, poi, ripercorre la fase della dipendenza dall’alcol e la sofferenza di quando fu fotografata a Los Angeles, nel 2012, in evidente stato di alterazione: “È stata una giornata proprio orribile. Qualcuno mi ha fatto una foto. Mi ha rotto mezza anima”. L’attrice, poi, ricorda quando ingerì un cocktail di ansiolitici e whisky: “Volevo pace. Vivevo un rapporto devastante. Mi aveva fatto il lavaggio del cervello. Sai, come l’ISIS. Non ero più me stessa”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
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