“Giorgia Cardinaletti e Francesco Bechis si sposano”: l’indiscrezione

Sarebbero a un passo dal matrimonio Giorgia Cardinaletti, volto di punta del Tg1, e Francesco Bechis, giovane firma del Messaggero, figlio di Franco, direttore di Open. A lanciare l’indiscrezione è il settimanale Chi. I due si frequentano da circa un anno con discrezione, senza apparire insieme sui social, ma la passione sarebbe tale da far già scattare la proposta di matrimonio.

“Nei giorni scorsi ai telespettatori del notiziario della prima rete non è sfuggito l’anello apparso al dito della giornalista di Fabriano, legata in passato a Cesare Cremonini”, si legge sul settimanale.

La proposta c’è stata, il sì anche, afferma Chi. “Le nozze si terranno nei prossimi mesi, ma nessun dettaglio sulla cerimonia: le bocche sono cucite”, spiega il giornalista Giuseppe Candela. La coppia si è mostrata ufficialmente per la prima volta nelle scorse settimane durante la festa di compleanno di Alvaro Moretti, vicedirettore de Il Messaggero.

Prima di Bechis, la vita privata di Cardinaletti era tornata sotto i riflettori per la relazione con Cesare Cremonini. Una storia che i due avevano cercato di tenere sottotraccia, ma che era emersa attraverso avvistamenti a Bologna e vacanze in barca, fino a diventare di dominio pubblico.